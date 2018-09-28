به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در مصلی قدس برگزار شد، با تقدیر از برگزاری باشکوه مراسم دهه اول ماه محرم اظهار داشت: ملت ما ملت عاشورایی است و حضور گسترده و باشکوه مردم در مراسم عزاداری نشان دهنده آن است که این ملت می‌تواند از گردنه‌ها و مشکلات عبور کند.

وی افزود: حسین بن علی(ع) با شعار «هیهات من الذله» در برابر یزیدیان ایستاد و ما نیز در برابر طمع ورزی دشمنان با همه سختی‌ها باید ایستادگی کنیم و امیدواریم خداوند متعال زمینه غلبه مسئولان و مردم بر مشکلات را فراهم کنند.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور گفت: روز ۱۹ محرم روز حرکت کاروان اسرا از کوفه به شام است و به حقیقت اگر نبود این مسیر و حرکت اسرای کربلا، واقعه عاشورا با تحریفی که امروز نیز گاهی شاهد آن هستیم مواجه می‌شد و اگر نبود صلابت زینب کبری(س) و امام سجاد علیه السلام چهره نفاق برای مردم آن جامعه آشکار نمی‌شد.

وی ابراز داشت: آخرین روز هفته دفاع مقدس را پشت سر می‌گذرانیم که رژیم بعثی در ۳۱ شهریورماه ۱۳۵۹ حمله گسترده به کشور صورت داد اما این حمله موجب پایداری و استقامت ملت شد و ملت ایران اسلامی در طول هشت سال در برابر دشمنان اسلام و انقلاب ایستادگی کردند و رزمندگان و شهدا و خانواده‌های معظم ایثارگران و آزادگان با پشتوانه ملت و هدایت‌های امام راحل توانستند بر دشمن غلبه پیدا کنند و در این صحنه پیروز شویم.

آیت الله حسینی بوشهری گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با پیشکسوتان جبهه و جنگ ابراز داشتند اگر روایتگری درستی از دفاع مقدس نداشته باشیم کسانی که صحنه را درک نکردند این وقایع را به صورت تحریف‌شده می‌نویسند.

وی افزود: امروز مدعیان حقوق بشر وقتی حرف از سلاح شیمیایی به میان می‌آید اعتراض آن‌ها گوش جهان را کر می‌کند اما در دوران دفاع مقدس تسهیلات شیمیایی از سوی همانان در اختیار دشمنان ما قرار گرفته شد.

نباید نیازی به خارج از کشور داشته باشیم

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در خصوص جایگاه دفاع مقدس باید توجه لازم را داشته باشیم و به نسل‌های آینده منتقل کنیم تا آن‌ها نیز بداند که ما در کجا بوده‌ایم و چه شرایطی را پشت سر گذاشته‌ایم.

وی افزود: آن روز دشمنان جنگ نظامی را بر ما تحمیل کردند و امروز نیز جنگ اقتصادی را بر ما روا داشته‌اند و باید به گونه‌ای رفتار کنیم که نیازی به خارج از کشور نداشته باشیم و این امر با حمایت‌های مردم و مسئولان مقدور است.

آیت الله حسینی بوشهری بیان داشت: در ۲۳ محرم حرم مطهر عسکریین توسط تکفیری‌ها تخریب شد که این امر نه تنها قلوب شیعیان و مسلمانان را جریحه‌دار کرد بلکه دل‌های همه آزادگان را به درد آورد.

بصیرت و دوراندیشی مردم اهواز

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمله تروریستی در اهواز بیان داشت: این حادثه بسیار تلخ بود و ما شاهد جان باختن و مجروح شدن تعدادی از هموطنانمان بودیم و این حرکت قطعاً با دستور دشمنان ما همچون آمریکا و کشورهای مرتجع منطقه بوده است.

امام جمعه قم بیان داشت: این جنایت برای ملت ایران بسیار سنگین بود اما حضور گسترده مردم اهواز در تشییع شهدای این حمله تروریستی نشان دهنده بصیرت و دوراندیشی آنان بوده است.

وی افزود: مردم اهواز مشکلات بسیاری در طول سال داشتند که برخی از آن‌ها طبیعی و برخی دیگر نیز غیرطبیعی بوده است اما وقتی که می‌بینند دشمن در صحنه است با تمام وجود در میدان حاضر می‌شوند و ما به خاطر این بصیرت به آن‌ها تبریک می‌گوییم.

آیت الله حسینی بوشهری در ادامه بیان داشت: این حادثه پرونده جنایات دشمنان را برای انتقام سنگین آماده کرد.

وی همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه ابراز داشت: امروز دنیا با علم و دانش پیش می‌رود و در سال‌های اخیر کشورمان در عرصه‌های علمی شاهد موفقیت‌هایی بوده است که امیدواریم که این مسیر همچنان از سوی دانشجویان و اساتید ادامه یابد.

سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل از موضع اقتدار نظام بود

امام جمعه قم در ادامه بیان داشت: سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل از موضع اقتدار نظام بود که قابل تحسین است و رئیس جمهور کشورمان در برابر بدعهدی‌های آمریکا گفتند که نیازی به ملاقات و گفتگو نداریم و نباید نهادهای بین المللی را از خاصیت انداخت و باید به تعهداتمان پایبند باشیم.

وی با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصاد کشور گفت: ما در پشت تریبون باید حرف مردم را بزنیم و از مشکلات اقتصادی مردم آگاه هستیم و از تمامی مسئولان به خصوص مسئولان اجرایی کشور می‌خواهیم که بی ثباتی اقتصادی به خصوص در زمینه مسائل ارزی، سکه و همچنین کاهش ارزش پول کشور بیشتر توجه کنند و این به شوخی بیشتر نزدیک است که لحظه به لحظه ارزش پول کشور در حال پایین آمدن است و این امر تأسف‌آور و قابل تجزیه و تحلیل با معیارهای اقتصادی نیست.

آیت الله حسینی بوشهری تأکید کرد: دولت باید با برنامه‌ریزی درست، از اقتصاددانان برجسته کشور برای برون رفت از این مشکل استفاده کند و این روند قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه گرانی در سطح جامعه غوغا می‌کند و عده‌ای نیز متأسفانه در نقش دشمن ظاهر شدند، افزود: دشمنان ما به این شرایط لبخند می‌زنند و دوستان ما در سراسر دنیا از این وضعیت نگران هستند.