به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد فرهنگی هنری رودکی در راستای شناسایی و جذب نوازندگان توانمند که به همکاری با ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران تمایل دارند، اقدام به برگزاری آزمون نوازندگی می‌کند.

نوازندگان سازهای زهی شامل ویولن، ویولا، ویولنسل، کنترباس، سازهای بادی چوبی شامل فلوت، ابوا، کلارینت، فاگوت و سازهای بادی برنجی شامل هورن، ترومپت، ترومبون، توبا می‌توانند در آزمون این دوره شرکت کنند.

متقاضیان می‌توانند تا پایان ساعت اداری روز دوم آبان ماه ۱۳۹۷ مدارک خود را به معاونت تولید بنیاد رودکی به نشانی تهران، خیابان حافظ، پایین تر از چهارراه کالج، بلوار استاد شهریار، بنیاد رودکی، طبقه چهارم تحویل دهند.

در زمان تحویل مدارک متقاضیان باید همراه با کپی کارت ملی و یک قطعه عکس، فرم درخواست همکاری را ارایه دهند. متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه بنیاد رودکی در بخش همکاری با ارکسترها، فرم مخصوص را دانلود کنند.