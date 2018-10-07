ارائه ۳۱۳ مقاله علمی در چهارمین کنگره آسیا-اقیانوسیه طب نظامی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خوشدل در نشست خبری چهارمین کنگره آسیا-اقیانوسیه طب نظامی گفت: این همایش با محور اصلی «افق آینده طب نظامی» برگزار می شود.

وی ادامه داد: مقالات این کنگره در ۴ محور اصلی و ۸ محور فرعی دریافت و مورد قضاوت و داوری قرار گرفته است. همچنین در این گنگره مواردی چون برگزاری کارگاههای تخصصی، سخنرانی، میزگرد و نشست خبرگان پیش بینی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارتش اضافه کرد: در این کنگره ۸۴۹ مقاله دریافت شد که از این میان ۸۳۴ مقاله شرایط داوری را پیدا کردند و پس از داوری به صورت الکترونیک توسط ۴۰۰ داور، در نهایت ۳۱۳ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.

خوشدل تاکید کرد: این مقالات در قالب ۸۰ سخنرانی، ۸۳ پوستر الکترونیک و ۱۵۳ مورد پوستر مجازی که به صورت نوآورانه طراحی شده است، ارائه می شوند.

وی خاطرنشان کرد: ۱۲ میزگرد تخصصی در این کنگره پیش بینی شده است و ۷۲ استاد دانشگاه مسائل مرتبط با طب نظامی را مورد بحث قرار خواهند داد. همچنین ۴ نشست خبرگان با حضور ۸۰ متخصص در حوزه های طب نظامی برگزار خواهد شد.