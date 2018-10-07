خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-جواد حیران نیا: خبر ناپدید شدن «جمال خاشقجی» نویسنده و منتقد سرشناس سعودی بعد از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول و بعد از آن انتشار خبر ترور وی توسط عناصر رژیم آل سعود موجی از واکنشها را در قبال سیاستهای سرکوب گرانه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به دنبال داشته است؛ ولیعهدی که هیچ گونه انتقادی را علیه سیاستهایش بر نمی تابد و به بدترین شکل ممکن به هرگونه انتقادی واکنش نشان می دهد.

در این راستا دو مقام آگاه در دولت ترکیه روز شنبه اعلام کردند که مقامات این کشور معتقدند «جمال خاشقجی» روزنامه نگار و منتقد برجسته سعودی که چهار روز پیش برای انجام امور کنسولی به کنسولگری عربستان در استانبول وارد شده بود، در داخل این کنسولگری به قتل رسیده است.

یکی از مقامات دولت ترکیه به خبرگزاری رویترز گفت: «بررسیهای اولیه پلیس ترکیه نشان می دهد که آقای خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول به قتل رسیده است. ما گمان می کنیم که قاتل با قصد قبلی مرتکب قتل شده و سپس جنازه مقتول به خارج از کنسولگری منتقل شده است».

در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «حسین عسکری» استاد دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا و مشاور پیشین وزارت دارایی عربستان سعودی تنظیم نموده که در ادامه می آید.

حسین عسکری مشاور وزیر دارایی(۱۹۷۸ میلادی) و مشاور پادشاه عربستان(ملک عبدالله) بوده و از او به عنوان معمار اقتصاد عربستان نیز یاد می کنند. عسکری استاد تجارت بین‌الملل و امور بین‌المللی دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا و رئیس مؤسسه تحقیقات و مدیریت جهانی است و رئیس پیشین دپارتمان تجارت بین‌الملل دانشگاه جرج واشنگتن بوده است. زمینه تخصصی و بحث‌های او در دانشگاه جرج واشنگتن بر اقتصاد، توسعه سیاسی و انسانی در خاورمیانه، اختلافات و جنگ‌ها در خاورمیانه، اقتصاد سیاسی نفت و اقتصاد اسلامی متمرکز است.

*«جمال خاشقجی» از منتقدان عربستان که برای ثبت ازدواج خود وارد کنسولگری عربستان در استانبول شده بود مفقود و جسد وی پیدا شد. ترکیه اعلام کرده وی پس از ورود به کنسولگری عربستان خارج نشده است اما عربستان این موضوع را رد می کند. بر اساس برخی اخبار تیمی متشکل از 15 نفر از جانب عربستان سعودی عامل قتل او بوده اند. به نظر شما پشت پرده این ماجرا به چه شکلی است؟

بله ممکن است که کار عربستان سعودی بوده باشد. اما در خصوص چگونگی کشته شدن او اطلاعی ندارم.

*ما قبل از این نیز شاهد اقدامات محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در مواجهه و قلع و قمع مخالفانش بوده ایم. برای همین برخی متقاعد شده اند که کشته شدن «جمال خاشقجی» که منتقد آل سعود است نیز کار محمد بن سلمان می تواند باشد. نظر شما چیست؟

اگر کشته شدن او چنین باشد که منابع ترکیه گفته اند بر این اساس دستور و مجوز چنین قتلی تنها از عهده محمد بن سلمان بر می آید. هیچ کسی در عربستان جرأت صادر کردن چنین دستوری برای قتل «خاشقجی» را ندارد و این کار تنها از عهده او بر می آید.

*واکنش احتمالی ترکیه و امریکا به عربستان در خصوص قتل «جمال خاشقجی» چه خواهد بود؟

آمریکا کار خاصی نخواهد کرد. دولت ترامپ تماماً پشت محمد بن سلمان است. ترکیه نیز کمی انتقاد خواهد کرد.