سیدمسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری روز گذشته ۱۷ مهرماه همزمان با افتتاح نمایشگاه طراحی چهره سرداران شهید دفاع مقدس در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری به خبرنگار مهر گفت: خوشحالم که میزبان یکی از هنرمندان شهرستان برازجان استان بوشهر هستیم زیرا اگرچه تک تک این آثار صرفا با چند رنگ کار شده اما نادری به زیبایی توانسته حس معنوی را در کارهایش ساری و جاری کند.

وی تعامل مستمر و گسترده با هنرمندان را از اتفاق‌های خوبی دانست که از این پس، بیش از پیش شاهد آن خواهیم بود و در ادامه اظهار کرد: ما امیدوار هستیم شرایطی را فراهم کنیم که آثار این نمایشگاه در قالب کتاب منتشر شود. در حقیقت منتج شدن خروجی این نمایشگاه به چاپ آثار در قالب کتاب، مهم‌ترین آرزوی ما است که به طور جدی پیگیر آن هستیم.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف جدی حوزه هنری کشف، شناسایی و حمایت هنرمندان جوان و توانمند است که می‌توان عنوان رویش‌های انقلاب را به آنها اطلاق کرد.

وی همچنین در اشاره به روند همکاری با محمدعلی نادری تشریح کرد: دوستان در چهارمین دوره جشنواره «هنر مقاومت» فکر می‌کردند که قدرت وی در زمینه طراحی اتفاقی بوده اما با تقاضای ارایه کارهای بیشتر متوجه شدیم که نادری به صورت حرفه‌ای کار می‌کند. اگرچه وی در جشنواره «هنر مقاومت» برای طراحی‌ خوب تجلیل شد اما با شناختی که بعد از چهارمین جشنواره «هنر مقاومت» نسبت به نادری پیدا کردیم، تعامل مان مستمر و گسترده تر شد و بعد از رونمایی برخی آثار در نگاه‌خانه سوره و بعد نمایش آثار در چند نمایشگاه به این نتیجه رسیدیم که نادری انگیزه و توان بالایی دارد.

شجاعی طباطبایی در پایان عنوان کرد: ما قصد داریم پایان یک رویداد نه تنها با برگزاری آیین اختتامیه به پایان نرسد بلکه شروعی برای همکاری‌های بعدی باشد. این پروژه ادامه خواهد داشت و ما در چهلمین سال انقلاب اسلامی برگزاری چنین رویدادهای هنری را افزایش می دهیم.

نمایشگاه «سربندهای ماه» به عنوان مجموعه‌ای از طراحی‌های محمدعلی نادری تا ۶ آبان ماه هر روز از ساعت ۹ تا ۱۸ در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری برپاست.