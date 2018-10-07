به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه طراحی چهره سرداران شهید دفاع مقدس با نام «سربندهای ماه» با آثاری از محمدعلی نادری سه شنبه ۱۷ مهر ماه از ساعت ۱۵ در گالری عالی افتتاح می‌شود.

علاقه مندان برای حضور در مراسم افتتاح این نمایشگاه می توانند در زمان یاد شده به حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ مراجعه کنند.

محمد علی نادری هنرمند جوان برازجانی یکی از منتخبان جشنواره هنر مقاومت است که در سال ۱۳۷۱ در شهر بوشهر به دنیا آمده و تا به حال پرتره بسیاری از شهدای شهر خود و سرداران و شهدای ملی را ترسیم کرده و در نمایشگاه های مختلف ارائه کرده است.