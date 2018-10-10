به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، شبکه NBC آمریکا قصد دارد یک مسابقه موسیقایی با هدف کشف بهترین آهنگسازان جهان راه بیاندازد.

در هر قسمت این مسابقه پنج آهنگساز، اثر خود را پیش روی سه تهیه‌کننده موسیقی و یک خواننده بزرگ که هر هفته مهمان برنامه است اجرا می کنند. متن آهنگ، تنظیم و ملودی همگی از مواردی هستند که از سوی این تیم مورد سنجش قرار می گیرد.

بعد از پایان اجراها، سه آهنگساز به انتخاب خواننده آن هفته به مرحله بالاتر راه پیدا می کنند و بر اساس جنس کارشان هر کدام تحت هدایت و رهبری یک تهیه‌کننده موسیقی قرار می گیرند تا آهنگ خود را هر چه بیشتر بهبود بخشیده و تکمیل کنند. در نهایت یک نفر به عنوان برنده شناخته شده و آهنگ او به صورت حرفه ای ضبط و به عنوان تک آهنگ بعدی خواننده مهمان برنامه عرضه می شود.

NBC تا کنون ۱۱ قسمت از این مسابقه را برای فصل اول سفارش داده است. آدری موریسی سازنده مسابقه موفق The Voice یکی از تهیه‌کنندگان این شوی جدید است.

مردیت اهر رییس بخش تلویزیونی یونیورسال که NBC زیرمجموعه آن است در این باره گفت: آهنگسازان موسیقی را شکل می دهند و داستان های هر نسل را بیان می کنند و حالا ما پرده ها را کشیده‌ایم تا استعدادهای جدید این عرصه وارد شوند. Songland بدون شک منبع الهام عاشقان موسیقی خواهد بود و سپاسگزاری ما از آهنگ های مورد علاقه مان را بیشتر خواهد کرد.

مسئولان مسابقه همچنان برای حضور در این مسابقه ثبت نام به عمل می آورند و علاقه مندان می توانند به اینجا مراجعه کنند.