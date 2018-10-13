بهتاش فریبا: پرسپولیس مقابل استقلال حرفی برای گفتن نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهتاش فریبا درباره مصاف روز گذشته تیم نوجوانان استقلال برابر نوجوانان پرسپولیس که با برتری ۴ بر یک آبی ها به پایان رسید، گفت: من این بازی را از نزدیک دیدم. به نظرم پرسپولیس خیلی ضعیف بود. البته این مسئله شاید به دلیل شرایط این تیم هم باشد. به هرحال آنها توانایی رسیدن به دروازه استقلال را نداشتند. استقلال خیلی گردن کلفت بود و یکی دو بازیکن این تیم مثل بازیساز استقلال خیلی بازیکنان خوبی بودند. در کل فاصله دو تیم زیاد بود.



او درباره شرایط تیم بزرگسالان استقلال گفت: استقلالی ها با این دو برد به لحاظ روحی روانی جمع جور شدند. این فاصله تعطیلی لیگ هم می تواند به استقلال کمک کند تا بازیکنان مصدوم این تیم یا کسانی که به لحاظ بدنی عقب بودند، به شرایط خوب خود برسند. البته در این شرایطی که استقلال دارد، امکان کار تاکتیکی وجود ندارد. به هرحال استقلال ملی پوشان زیادی دارد و من این مسئله را تجربه کرده ام. نمی تواند با ۱۰-۱۲ بازیکن کار خاص تاکتیکی کرد. فقط تنها کاری که می توان کرد، کارهای بدنی است.

پیشکسوت استقلال در پایان و در پاسخ به سوالی درباره مصاف این تیم مقابل سایپا به سایت این باشگاه گفت: بازی خیلی سختی در انتظار استقلال است. سایپا به لحاظ تاکتیکی و فیزیکی تیم بسیار خوبی است. آنها به خوبی به بازی سرعت می دهند و بازیکنان خوبی مثل ترابی را در اختیار دارند. مطمئنا استقلال برای پیروزی باید تلاش زیادی کند. جایگاه سایپا در جدول خوب است و اگر استقلال به دنبال برگشتن به کورس بالای جدول است، باید پیروز این میدان شود. استقلال جوانان خوبی مثل رضا آذری، قائدی و صیادمنش را در اختیار دارد که می توانند مقابل سایپا به تیم کمک زیادی کنند.