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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۲۸

در پیامی؛

جهانگیری درگذشت والده محسن و پرویز اسماعیلی را تسلیت گفت

جهانگیری درگذشت والده محسن و پرویز اسماعیلی را تسلیت گفت

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به محسن اسماعیلی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس‌جمهور، درگذشت مادر ایشان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به محسن اسماعیلی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس‌جمهور، درگذشت مادر ایشان را تسلیت گفت.

متن پیام جهانگیری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی
عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری

جناب آقای پرویز اسماعیلی
معاون محترم ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور

خبر درگذشت مادر گرامیتان موجب تأثر و تأسف شد. این مصیبت ناگوار را صمیمانه تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان عزادار صبر و اجر مسألت دارم.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

کد مطلب 4428996

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