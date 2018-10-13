جهانگیری درگذشت والده محسن و پرویز اسماعیلی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در پیامی به محسن اسماعیلی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیسجمهور، درگذشت مادر ایشان را تسلیت گفت.
متن پیام جهانگیری به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی
عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری
جناب آقای پرویز اسماعیلی
معاون محترم ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور
خبر درگذشت مادر گرامیتان موجب تأثر و تأسف شد. این مصیبت ناگوار را صمیمانه تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان عزادار صبر و اجر مسألت دارم.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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