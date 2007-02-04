انتشار نتایج آمار اسلام هراسی در بریتانیا تأثیرگذار نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار گزارش کمیسیون اسلامی حقوق بشر بریتانیا مبنی بر گسترش باورهای نادرست و تصاویر منفی علیه مسلمانان در فیلمها و تلویزیون این کشور، از دولت بریتانیا خواسته شد در این امر مداخله کند. کمیسیون اسلامی حقوق بشر به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی پیشتر طی یک گزارش اعلام کرده بود که تعصب علیه مسلمانان در رسانه ها ، تلویزیون و فیلمهای این کشور روندی سیستماتیک را طی می کند.

این گزارش با اشاره به ادبیات کلاسیک بریتانیا چون ترانه رولند و آثار دانته که در راستای باورهای نادرست علیه مسلمانان سهم داشته اند موضوع تعصب علیه مسلمانان را تا امروز دنبال کرده است.

این کمیسیون تصریح کرده که باورها نادرست بر رویکرد شهروندان غیر مسلمان بریتانیایی نسبت به اسلام تأثیرگذار است و در عین حال حس بیگانگی مسلمانان نسبت به جامعه را تشدید می کند.

این در شرایطی است که کمیسیون مسلمانان بریتانیایی و اسلام هراسی در سال 2004 نیز گزارشی در زمینه گسترش اسلام هراسی منتشر کرده بود و طی آن به ناکامی مقابله با اسلام اسلام هراسی نهادینه شده در سازمانهای عمومی انتقاد کرده بود.

این کمیسیون همچنین در گزارش سال 1997 به ارائه 60 توصیه پرداخته و به دولت و سایرجوامع دینی هشدار داده بود تا اقدامات خود را در راستای بهبود روابط با مسلمانان بریتانیا توسعه دهند درحالی که براساس اظهارات دکتر ریچارد استون، مدیر این کمیسیون و مشاور سابق سازمان تحقیقات استفان لورنس، این توصیه ها بسادگی نادیده گرفته شدند.

اوایل سال 2002 یک سازمان تحقیقات ضد نژاد پرستی نسبت به افزایش اسلام هراسی هشدار داد و طی گزارش خود به تعصب علیه هندوها و سیکها نیز اشاره کرد. نویسنده این تحقیق از یافتن این نتایج ابراز تعجب کرده بود و اظهار داشت که افرادی که مورد تعصب قرار گرفته بودند به مسلمانان شباهتی ندارند و تعصب در این کشور بیشتر برمحور دین متمرکز است تا نژاد.

علی رغم برگزاری چندین همایش با محوریت رفع تعصب و تبعیض از رسانه های بریتانیایی که عامل اشاعه اسلام هراسی تلقی می شوند تا کنون این کشور در زمینه آمار خود درباره این اقدامات متعصبانه از میانگین پیشین رقمی کمتر را اعلا نکرده است.

اقلیت 8/1 میلیونی مسلمانان انگستان که سه درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند پس از حملات انفجاری لندن در معرض انزجار و تبعیض قرار گرفتند. براساس اظهارات بسیاری از ناظران، اقلیتهای مسلمان در انگلستان و غرب از زمان یازدهم سپتامبر 2001 تا کنون به دلایل بی شماری از جمله عدم درک اسلام در غرب که بواسطه پوششهای خبری تحریف شده رسانه ها به وجود آمد ، اشکال مختلف اسلام هراسی را تجربه کرده اند.

تاکنون شخصیتهای سیاسی و دینی بریتانیا دولت این کشور را به علت علت عدم تحقق وعده های خود به مسلمانان بریتانیا پس از حملات هفتم ژوئیه مورد انتقاد قرار داده اند. دولت نخست وزیر انگلستان پس از انفجارهای هفتم ژوئیه یک نیروی عملیاتی تشکیل داد و بیش از 1000 نفر از روحانیون مسلمانان و ائمه جمعه، 64 پیشنهاد در راستای ادغام سریعتر و موثرتر جامعه مسلمان و مبارزه با تروریسم ارائه دادند که یکی از آنها تحقیق عمومی از انفجارهای لندن در ماه ژوئیه 2005 بود.