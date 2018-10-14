۴ روستای شهر «سانچارک» در ولایت سرپل به دست طالبان سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدآقا یکی از فرماندهان محلی ولایت سرپل افغانستان امروز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری آوا اعلام کرد: روستای «تبیر» در شهر سانچارک از دو شب قبل به دست طالبان سقوط کرده است. شب گذشته نیز روستاهای «تغای خواجه»، «گذر» و «گجوا» نیز به دست طالبان سقوط کرده اند.

این فرمانده محلی در این خصوص گفت: شرق روستای «تبیر» در دست نیروهای امنیتی است، اما دیگر قسمت‌های آن دست طالبان قرار دارد؛ در حالیکه برخی از منازل افراد نیز به آتش کشیده شده اند.

این درحالیست که محمد رادمنش معاون سخنگوی پیشین وزارت دفاع افغانستان نیز در این باره اعلام کرد: فعلا عملیات‌ هایی را که وزارت دفاع علیه طالبان انجام می‌ دهد، توسط افرادی است که از جنگ تجربه ندارند.