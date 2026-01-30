‍ آغاز مرمت و بهسازی مراکز ویژه بانوان در منطقه ۶

به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی بصیری معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۶ تهران گفت: مرمت و بهسازی یکی از مجموعههای فرهنگی، ورزشی و خدماتی ویژه بانوان در میدان سلماس، ضلع شمالغرب این منطقه از روز گذشته آغاز شده است و فرآیند اجرایی آن تا پیش از سال ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۶ با اعلام این خبر افزود: این اقدام با هدف ارتقای کیفیت فضاها و خدمات ارائهشده توسط مراکز ویژه زنان و خانواده در منطقه ۶ برنامهریزی شده که در نخستین گام، ساختمان فرهنگیورزشی شهربانو در دستور کار قرار گرفته است.
بصیری ادامه داد: بازسازی این مراکز براساس اعتبار ابلاغی اداره کل زنان و خانواده شهرداری تهران و در قالب ردیف اعتباری سرمایهای مستمر انجام میشود و این اعتبارات جزو ردیفهای سالانه بوده که با همکاری اداره کل زنان و خانواده برای توسعه، تجهیز و بهسازی مراکز بانوان اختصاص یافتهاند.
وی همچنین تصریح کرد: این طرح شامل بازسازی (نقاشی، ایزوگام، نوسازی سرویسهای بهداشتی و …)، تجهیز امکانات، ارتقای فضای فعالیتهای فرهنگی و گسترش خدمات اجتماعی در مراکز مختص بانوان از جمله ساختمانهای شهربانو، شهردخت، کوثر، بازارچه زنان سرپرست خانوار و سایر مراکز مرتبط در منطقه ۶ است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه با بیان اینکه این برنامه گامی بلند در افزایش مشارکت اجتماعی بانوان است، گفت: بازسازی و تجهیز این مراکز علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، فرصتهای بیشتری برای فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، مهارتی و اجتماعی برای بانوان فراهم میکند.
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