آموزش و پرورش نقطه آغاز تحول در آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در مراسم آغاز به کار نهمین مجلس دانش آموزی گفت: بحث امروزم درباره این است که مجلس دانش آموزی پرچمدار گفتگوی ملی است.

وی با اشاره به اینکه ما دو جامعه با دو رویکرد منولوگ محور و دیالوگ محور داریم، بیان کرد: در جامعه اول عده ای سخن می گویند و اکثریت باید گوش بدهند و این جامعه خود محور، بی نشاط و مناقشه آمیز است. اما جامعه گفتگو محور مختصاتش مشارکت پدیری و امید آفرینی است.

وی اضافه کرد:از این منظر نیازمند ساز و کار جدید در عرصه ملی برای گفتگوی ملی هستیم. در مجموعه مطالعاتم به این نتیجه رسیدم که الزاما نقطه آغاز تحول در جامعه و نقش آفرینی گفتگو در جامعه، آموزش و پرورش است.

صالحی امیری خطاب به نمایندگان مجلس دانش آموزی اظهار کرد: اگر شما نتوانید پرچمدار گفتگوی ملی باشید، قطعا نخواهیم توانست در جامعه باب گفتگو را باز کنیم. گفتگو یکی از ضروریات جامعه امروز ایران است.

صالحی امیری بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد در دهه های اخیر گفتگو در بین خانواده ها کاهش یافته و به کمتر از ۲۰ دقیقه شده است. پذیرش نقد پویایی و شکوفایی در جامعه ناشی از گفتگو خواهد بود و فضایل اخلاقی را در جامعه ایجاد می کند.

رئیس کمیته ملی المپیک اظهار کرد: عامل اصلی تعامل، گفتگوی فرهنگی و عامل اصلی تخاصم در جامعه نیز ، فرهنگی است.

وی با اشاره به تنوع قومی در ایران گفت: گفتگو باید با احترام به اصل عقاید دیگران منجر شود. گفتگو کلید قفل درهای بسته است. امروز بهترین روش تعامل با جهان گفتگو است و چون در داخل جامعه نهادینه نشده است و باید در مدرسه آغاز شود. فرجام علیرغم مشکلات پیش آمده بازهم یک گفتگوی ارزشمند است.در صورتی می شود نشاط اجتماعی را پررنگ کرد که میزان تحمل دیگران افزایش دهیم. رهبری بارها بر آزاد اندیشی تاکید کردند و گفتگو راه حل آزاد اندیشی است.

صالحی امیری اضافه کرد: با زیست فرهنگی فاصله گرفتیم و با آسیب های اجتماعی رو به رو هستیم. نقطه آغاز زیست فرهنگی از آموزش و پرورش آغاز می شود. گفتگو باید بر اساس فهم دیگران و گفتگو شنیدن نیز هست و باید به مشارکت منجر شود، عادلانه باشد و برتری جویی در آن وجود نداشته باشد .

وی در پایان بار دیگر بر شروع هر تحولی از آموزش و پرورش تاکید کرد.