معضل اعتیاد در راس مشکلات اساسی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قهرمانی عصر امروز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با محوریت موضوع اعتیاد در شهرستان خاش اظهار داشت: باتوجه به پیاده سازی روش مختلف مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکنون در خصوص حل این مشکل به صورت موفق عمل نشده است.

وی نقش رسانه ملی را در کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد اساسی و مهم عنوان کرد و افزود: طبق آخرین آمار بین ۵ تا ۱۰ درصد مردم کشور به معضل اعتیاد گرفتار هستند که رسانه ملی در خصوص بحث پیشگیری و ارائه آموزش های لازم به صورت شایسته ظاهر نشده است.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خاش با تاکید بر اینکه اعتیاد در راس مشکلات اساسی کشور است، تصریح کرد: با توجه به کاهش سن استفاده از مواد مخدر در کشور باید با روش های علمی با پدیده اعتیاد مبارزه شود.



قهرمانی افزایش کشفیات مواد مخدر را ناشی از افزایش مصرف و افزوده شدن معتادین تلقی کرد و گفت: با ایجاد محیط های مناسب و همچنین آگاه سازی، تداوم آموزش ها و برگزاری کارگاه های پیشگیری از اعتیاد در مدارس و دانشگاه ها می توان گامی موثری در جهت کاهش و کنترل اعتیاد برداشت.

مرزهای شرقی عامل گسترش مواد مخدر در کشور هستند

امام جمعه خاش نیز در این جلسه اظهار داشت: بررسی موضوع اعتیاد و ساماندهی امور جوانان از اهمیت بالایی برخوردار است و در شورای فرعی ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاش به این موضوع نیز پرداخته می شود.



حجت الاسلام غلامرضا دهقان افزود: برای کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد در جامعه باید از تلاشگران این عرصه حمایت های کافی انجام شود.



وی با اشاره به مزمت دین مبین اسلام نسبت به استفاده از مواد مخدر تصریح کرد: اعتیاد علاوه بر تخریب جسم انسان عامل سستی روح و جسم آدمی است و از سوی دین نیز مورد نفی قرار گرفته است.

امام جمعه خاش با بیان اینکه مرزهای شرقی کشور عامل گسترش مواد مخدر در کشور هستند، گفت: برای رفع این مشکل باید نظارت و دقت بیشتری برای کنترل مرزهای مشترک انجام شود



حجت الاسلام دهقان یادآور شد: بسیاری از جوانان و عوامل انتظامی در مقابله با قاچاقچیان به فیض شهادت نائل آمدند که در پی آن نیروی انسانی کار آمد و جوان این کشور با کاهش روبرو می شود.



وی با تاکید بر ریشه یابی و حل دائمی مشکل قاچاق برای از بین رفتن اعتیاد در جامعه افزود: محیط خانواده، محیط تحصیل و آموزش، رسانه ها و عوامل امنیتی و انتظامی نقش موثری در پیشگیری از اعتیاد دارند که می طلبد در ظرفیت خود برای حل مشکل اعتیاد استفاده کنند.



عید محمد قلندرزهی، دبیر شورای فرعی ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاش نیز در این جلسه بیان داشت: اعتیاد به عنوان چهارمین خطر بزرگ جهان گریبان گیر بیش از ۲ میلیون نفر در کشور ایران است.



وی افزود: در پی افزایش آمار اعتیاد سرقت، طلاق و سایر مشکلات اجتماعی در جامعه گسترش می ابد.



قلندرزهی ادامه داد: در بحث کنترل اعتیاد در شهرستان خاش ۳ کمیته در حوزه پیشگیری، درمان و مقابله با عرضه و توزیع مواد درحال فعالیت هستند.



دبیر شورای فرعی ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاش اذعان داشت: از سال گذشته تا کنون بالغ بر ۱۱ تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

مسافر شهنوازی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خاش نیز با اشاره به کسب مقام برتر المپیاد و انتخابی المپیاد کشوری در رشته دو میدانی توسط یکی از ورزشکاران دختر این شهرستان گفت: اعتیاد یکی از بزرگ ترین معضل های موجود در جامعه است که حل این مشکل نیازمند برنامه ریزی و ارائه راهکارهای اساسی است.

ابراهیم صباغ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش نیز با بیان تاثیر اعتیاد بر نسل های آینده گفت: موضوع سلامت جامعه منوط به سلامت فرد است و درصورت عدم کنترل به نسل های بعد منتقل می شود.

وی با تاکید بر ارائه راهکارهای مناسب از سوی مسئولین برای اجتناب قشر جوان از مصرف مواد مخدر افزود: بیش از ۳۴ درصد طلاق های جامعه نشات گرفته از موضوع اعتیاد و عواقب آن است.

صباغ تصریح کرد: پیشگیری از اعتیاد نیازمند تخصیص بودجه و اعتبارات در این زمینه است.