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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۲۰

خطاب به پمپئو:

محمد بن‌سلمان: همراه با امریکا با چالش‌های فرارو مقابله می‌کنیم

محمد بن‌سلمان: همراه با امریکا با چالش‌های فرارو مقابله می‌کنیم

ولیعهد سعودی در دیدار با وزیر خارجه آمریکا خطاب به وی گفت: با همدیگر با چالش‌های فرارو مواجه می‌شویم؛ ما متحدان قدیمی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا امروز سه شنبه در سفر به عربستان سعودی و پس از دیدار با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی، با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور نیز دیدار و درباره ناپدید شدن جمال خاشقجی منتقد ریاض در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه با وی به رایزنی پرداخت.

ولیعهد سعودی در این دیدار گفت: ما متحدین قدیمی و قدرتمندی هستیم. ما با یکدیگر با مشکلات و چالش های فرارو مواجه خواهیم شد؛ چه در گذشته؛ چه در حال و چه در آینده.

لازم به ذکر است جمال خاشقجی دوم اکتبر برای کارهای مربوط به مدارکش وارد کنسولگری عربستان در استانبول شده و به‌گفته نامزدش که منتظر او بوده، دیگر از ساختمان بیرون نیامد. مقامات سعودی ادعا کرده‌اند که این نویسنده و روزنامه‌نگار ۵۹ساله از کنسولگری خارج شده است، اما رسانه‌ها گزارش‌هایی مبنی بر به‌قتل رسیدن و تکه تکه شدن جسد او در کنسولگری عربستان منتشر کرده‌اند.

کد مطلب 4432225

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