به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا امروز سه شنبه در سفر به عربستان سعودی و پس از دیدار با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی، با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور نیز دیدار و درباره ناپدید شدن جمال خاشقجی منتقد ریاض در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه با وی به رایزنی پرداخت.

ولیعهد سعودی در این دیدار گفت: ما متحدین قدیمی و قدرتمندی هستیم. ما با یکدیگر با مشکلات و چالش های فرارو مواجه خواهیم شد؛ چه در گذشته؛ چه در حال و چه در آینده.

لازم به ذکر است جمال خاشقجی دوم اکتبر برای کارهای مربوط به مدارکش وارد کنسولگری عربستان در استانبول شده و به‌گفته نامزدش که منتظر او بوده، دیگر از ساختمان بیرون نیامد. مقامات سعودی ادعا کرده‌اند که این نویسنده و روزنامه‌نگار ۵۹ساله از کنسولگری خارج شده است، اما رسانه‌ها گزارش‌هایی مبنی بر به‌قتل رسیدن و تکه تکه شدن جسد او در کنسولگری عربستان منتشر کرده‌اند.