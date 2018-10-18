نوید محمدی به نیمه نهایی کاراته راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نوید محمدی کاراته کای وزن ۶۸+ کیلوگرم پسران کشورمان دور نخست برابر «سین مک کارتی» از ایرلند 5 بر 2 صاحب برتری شد.

وی در دومین مبارزه «کیسی ساکیاما» از ژاپن ۲ بر صفر بازنده شد و در سومین مبارزه«توماس کوزا» از اسلواکی را یک بر صفر از. پیش رو برداشت و با دو پیروزی به نیمه نهایی صعود کرد .

نگین آلتونی دیگر نماینده کشورمان در روز دوم این مسابقات بود که در وزن ۵۹+ کیلوگرم در گروه A در اولین مبارزه خود برابر «جانسا میشله فونسکا» از پورتوریکو بدون کسب امتیاز به تساوی دست یافت و سپس «ساکورا ساواشیما» از ژاپن را ۵ بر یک شکست داد و در ادامه برابر «لائورا لیک» از دانمارک صاحب پیروزی شد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

تیم کاراته ایران در این دوره از بازیها ۵ نماینده دارد که مبینا حیدری و فاطمه خنکدار روز گذشته به نشان برنز دست پیدا کردند و علیرضا فرجی هم از دور رقابتها کنار رفت.