سید ضیا هاشمی دبیر کمیته انضباطی کارگروه اکران و عضو شورای عالی اکران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت هزینه بلیت مسابقات جام‌جهانی توسط سینماداران گفت: فرصت در نظر گرفته شده برای سینماداران، برای پرداخت مبلغ فروش بلیت مسابقات جام جهانی روسیه به پایان رسیده و در این میان تعدادی از سینماداران مبالغ موردنظر را پرداخت و کپی چک‌های ارسالی را به شورای عالی اکران ارائه کرده‌اند. به تعدادی از سینماداران هم مهلت مجددی داده‌ایم تا مبالغ موردنظر را هرچه سریع‌تر پرداخت کنند.

وی بیان کرد: نباید فراموش کرد که معمولا مشکل جدی با پرداخت‌ها وجود دارد، که معمولا با تاخیر همراه است. البته این را می‌دانم که هفت سینمای بزرگ که فروش خوبی هم در بازی‌های جام‌جهانی داشتند مبالغ موردنظر را پرداخت کرده‌اند.

دبیر کمیته انضباطی کارگروه اکران توضیح داد: خانه سینما قرار است به زودی آخرین لیست پرداختی‌ها را به ما ارائه دهد تا بدانیم دقیقا چه مبلغی توسط سینماداران به حساب خانه سینما واریز شده است.

وی تاکید کرد: بعد از جمع‌آوری مبلغ موردنظر که براساس آمار گرفته شده ۲ میلیارد تومان برآورد شده، باید بررسی کرد هر فیلم در طول نمایش مسابقات فوتبال چند سانس را از دست داده است و یا در چه سانس‌هایی و چه ساعت‌هایی باید نمایش داده می‌شدند.

هاشمی در پایان گفت: تاکید می‌کنم که ارقام موردنظر کاملا مشخص است و آمار دقیق فروش بلیت‌های مسابقات جام جهانی براساس سایت سینماتیکت در دست است.