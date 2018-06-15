خبرگزاری مهر-گروه هنر-نیوشا روزبان: با نزدیک شدن به آغاز جام جهانی فوتبال روسیه گمانه زنی ها برای نمایش فوتبال در سینماهای کشور بوجود آمد. هرچند این طرح مخالفان بسیاری در میان تهیه کنندگان و کارگردانان داشت، اما سینماداران از جمله حامیان اصلی این طرح بودند ولی در نهایت مقرر شد برای حمایت از تیم ملی فوتبال کشورمان سینماهای متقاضی نمایش فوتبال پس از اخذ مجوز لازم از کارگروه اکران اقدام کنند.

در حالی که قرار بود نمایش فوتبال در صورتی اتفاق بیفتد که رضایت صاحبان فیلم های در حال اکران که باید سانس آنها حذف شود، گرفته شود ولی در خبری که سه شنبه ۲۲ خرداد از سوی سازمان سینمایی در اختیار رسانه ها قرار گرفت هیچ اشاره ای به این موضوع نشد و درنهایت از سه شنبه شب فروش بلیت تماشای فوتبال در سینماها آغاز شد که با استقبال مردم نیز رو به رو شد.

همین مساله سبب شد تا با سه نفر از تهیه کنندگان و کارگردانان سینمای ایران که فیلم هایشان همزمان با جام جهانی در سینماها اکران می شود، گفتگو کنیم.

طرحی که به ضرر سینما است

علی قائم مقامی تهیه کننده سینما درباره تاثیر نمایش بازی های جام جهانی در گیشه سینما گفت: با نمایش ۶ بازی از بازی های جام جهانی در سالن های سینما بی شک با تاثیر منفی روی فروش فیلم ها می شویم.

وی افزود: البته شنیده بودیم که انجمن سینماداران در تلاش بوده تا ۳۰ بازی از جام جهانی را در سینماها نمایش دهد که اگر آن طرح مصوب می شد باید کلا سینماها را تعطیل می کردیم.

قائم مقامی تاکید کرد: به جرات می توانم بگویم طرح نمایش بازی های جام جهانی فوتبال در سینماها به نفع سینماداران و به ضرر صاحبان فیلم ها است.

تهیه کننده فیلم «جشن دلتنگی» که در حال اکران است، توضیح داد: سینماداران حامی اصلی این طرح بودند و هر سینما برای نمایش فوتبال در هر مسابقه ۲ سالن سینما را اختصاص می دهد. نباید فراموش کرد که با نمایش فوتبال در یک سینما، سانس های بعدی آن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

قائم مقامی در پایان بیان کرد: تاکید می کنم که این طرح یک طرح بسیار اشتباه است و هرچند اجرایی شدن آن به ضرر فیلم ها به خصوص فیلم های تک سانس بود، اما باز هم شورای عالی اکران رای به اجرایی شدن آن طرح داد.

طرح نمایش فوتبال در سینماها با شکست مواجه می شود

سید امیر سیدزاده نیز که در زمان برگزاری جام جهانی روسیه، ۲ فیلم «ناخواسته» به کارگردانی برزو نیک نژاد و «شماره ۱۷ سهیلا» به کارگردانی محمود غفاری را روی پرده سینماها دارد به خبرنگار مهر گفت: این طرح نمی تواند به نفع فیلم های روی پرده باشد. حال و هوای فوتبال و تماشای مسابقات خود به خود باعث ریزش مخاطبان در سینما می شود، حال با نمایش فوتبال در سینماها این مساله تشدید هم می شود.

وی بیان کرد: مگر چند سانس به هر فیلم برای اکران می دهند که بخشی از این سانس ها را به خاطر نمایش فوتبال از دست بدهیم.

سیدزاده با اشاره به اینکه پیش از این نیز گفته بودیم طرح اکران ماه مبارک رمضان با شکست مواجه می شود و این اتفاق نیز رخ داد، تاکید کرد: بی شک طرح نمایش فوتبال در سینماها نه تنها به نفع فیلم ها نیست بلکه باعث شکست فیلم ها می شود.

نمایش فوتبال در سینما یک توهین به این هنر است

بهمن کامیار کارگردان فیلم سینمایی «در وجه حامل» نیز با اعتراض به طرح نمایش مسابقات فوتبال در سینماها گفت: نظر کلی من این است که سینما و پرده سینما دارای یک تقدس است و جایگاه سینما، جایگاه بروز محصولات فرهنگی و هنری است و ورزش و هیجان های ورزشی نیازمند فضای دیگری برای ارایه است.

وی بیان کرد: معتقدم نمایش فوتبال در سالن سینما توهین به سینما است، همانطور که نمایش فیلم در استادیوم می تواند توهین به ورزش باشد. اگر بخواهیم تنها به دلیل انگیزه های اقتصادی فوتبال در سینما نمایش دهیم که قطعا اشتباه بزرگتری است زیرا براساس آمار، سینماداران سود خوبی از فروش فیلم ها به دست می آورند و تهیه کنندگان و فیلمسازان بیشتر به میل سینماداران دست به تولید فیلم می زنند و هر زمان که به سینما می روید ۲ یا ۳ فیلم بفروش در حال اکران است.

این کارگردان سینما با تاکید بر اینکه صاحبان فیلم ها بیش از هر کسی در این طرح دچار ضرر می شوند، بیان کرد: در حالی که صاحبان فیلم ها برای گرفتن چند سانس بیشتر باید کلی دوندگی کنند و درنهایت هم جواب نگیرند چطور سانس فیلم هایشان در اختیار نمایش فوتبال قرار می گیرد.

وی در بخش دیگر صحبت هایش تاکید کرد: معمولا سانس هایی در اختیار ما قرار می گیرد که افراد کمتری پا به سینما می گذارند و سانس ها و ساعت های خوب و پرفروش در اختیار فیلم هایی است که مورد توجه سینماداران قرار می گیرد اما باید شرایطی فراهم شود تا دیگر فیلم ها نیز از سانس های مناسب برخوردار باشند.

کارگردان فیلم «در وجه حامل» در پایان گفت: در چنین شرایطی به جای اینکه سانس های خوب را به فیلم ها بدهند، همین سانس ها را گرفته و به فوتبال داده اند. من امیدوارم بودم شورایعالی اکران با این طرح مخالفت کند و یک بار برای همیشه این مساله در سینمای ایران حل شود.