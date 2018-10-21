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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۹:۱۴

با فناوری نانو؛

هویج قدرت سیمان را افزایش می‌دهد!

هویج قدرت سیمان را افزایش می‌دهد!

محققان انگلیسی متوجه شده اند با استفاده از نانوذرات هویج می توان سیمانی تولید کرد که قدرتمندتر و در برابر ترک خوردن مقاوم است. همچنین با این روش گازهای گلخانه ای کمتری منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر یه نقل از دیلی میل، گروهی از محققان دانشگاه لنکستر با استفاده از یک مخلوط کن خانگی ذارت ریشه سبزیجات را با سیمان مخلوط کردند تا متوجه شوند آیا می توان محصول قدرتمندتر و حافظ محیط زیست تولید کرد یا خیر؟

این ماده جدید که از ترکیب سیمان معمولی با ذرات نانو استخراج شده از هویج ها به دست می آید، در برابر ترک خوردن مقاوم است و ۸۰ برابر قدرتمندتر از سیمان معمولی است.

استفاده از این ماده سبب می شود سیمان با انرژی کمتری تولید شود و در این فرایند گازهای گلخانه ای کمتری نیز تولید می شوند. همچنین محققان هنگام پژوهش متوجه شدند استفاده از نانوذرات هویج سبب می شود به ازای تولید هر یک متر مکعب بتن، ۴۰ کیلوگرم در مصرف سیمان صرفه جویی شود.

کد مطلب 4435790
شیوا سعیدی

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