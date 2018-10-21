به گزارش خبرگزاری مهر یه نقل از دیلی میل، گروهی از محققان دانشگاه لنکستر با استفاده از یک مخلوط کن خانگی ذارت ریشه سبزیجات را با سیمان مخلوط کردند تا متوجه شوند آیا می توان محصول قدرتمندتر و حافظ محیط زیست تولید کرد یا خیر؟

این ماده جدید که از ترکیب سیمان معمولی با ذرات نانو استخراج شده از هویج ها به دست می آید، در برابر ترک خوردن مقاوم است و ۸۰ برابر قدرتمندتر از سیمان معمولی است.

استفاده از این ماده سبب می شود سیمان با انرژی کمتری تولید شود و در این فرایند گازهای گلخانه ای کمتری نیز تولید می شوند. همچنین محققان هنگام پژوهش متوجه شدند استفاده از نانوذرات هویج سبب می شود به ازای تولید هر یک متر مکعب بتن، ۴۰ کیلوگرم در مصرف سیمان صرفه جویی شود.