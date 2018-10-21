به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های تیروکمان انتخابی تیم ملی در بخش ریکرو با حضور ۱۶۵ کماندار مرد و ۸۲ کماندار خانم در تهران برگزار شد.

در پایان این مسابقات و در بخش مردان صادق اشرفی به عنوان نخست دست یافت. میلاد وزیری و عرفان ارژنگی پور نیز دوم و سوم شدند.

در بخش بانوان نیز شیوا شجاع مهر در رده اول ایستاد. نیلوفر علیپور و الهه میرزایی هم جایگاه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

رقابت های انتخابی تیم ملی تیروکمان در رشته کامپوند همچنان در حال پیگیری است. ۱۱۸ کماندار در بخش مردان و ۶۳ کماندار در بخش بانوان برگزارکننده این بخش از مسابقات هستند.