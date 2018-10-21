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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۹:۵۲

برترین کمانداران ریکرو رقابت‎های انتخابی تیم ملی مشخص شدند

برترین کمانداران ریکرو رقابت‎های انتخابی تیم ملی مشخص شدند

مسابقات انتخابی تیم ملی تیروکمان در بخش ریکرو با معرفی بهترین‎های شرکت‎کننده در هر دو بخش مردان و زنان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های تیروکمان انتخابی تیم ملی در بخش ریکرو با حضور ۱۶۵ کماندار مرد و ۸۲ کماندار خانم در تهران برگزار شد. 

در پایان این مسابقات و در بخش مردان صادق اشرفی به عنوان نخست دست یافت. میلاد وزیری و عرفان ارژنگی پور نیز دوم و سوم شدند.

در بخش بانوان نیز شیوا شجاع مهر در رده اول ایستاد. نیلوفر علیپور و الهه میرزایی هم جایگاه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. 

رقابت های انتخابی تیم ملی تیروکمان در رشته کامپوند همچنان در حال پیگیری است. ۱۱۸ کماندار در بخش مردان و ۶۳ کماندار در بخش بانوان برگزارکننده این بخش از مسابقات هستند. 

کد مطلب 4436362
زینب حاجی حسینی

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