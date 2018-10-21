حذف «به وقت شام» و «امپراطور جهنم» از مسابقه ملی جشنواره «مقاومت»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی دبیر پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» که تهیه کننده فیلم های «به وقت شام» و «امپراطور جهنم» است، اعلام کرد: درباره شائبه حضور فیلمهای «به وقت شام» و «امپراطور جهنم» باید عرض کنم بنابر اعلام نظر جمعی اعضای شورای راهبردی جشنواره امکان حضور این فیلمها در بخش مسابقه سینمای ملی وجود ندارد.
وی ادامه داد: شورای راهبردی معتقد است از آن جایی که در فرآیند تولید این فیلمها به جز تهیهکننده عوامل مؤثر دیگری هم نقش دارند لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق سایر عوامل، این فیلمها از بخش مسابقه سینمای ملی خارج ولی به صورت مهمان حضور یابند و در صورت راهیابی به سایر بخشهای جشنواره از جمله بخش «جایزه عماد مغنیه»، «جلوه گاه نور»، «بهترین فیلم از نگاه مردم» و «جایزه داوری خانواده شهدا» امکان رقابت داشته باشند.
دبیر جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت خاطرنشان کرد: همچنین در صورت راهیابی این دو فیلم در بخش مسابقه بینالملل به جز بخش «بهترین فیلم» که حقوق تهیهکننده در آن مطرح است در سایر بخشهای جشنواره میتوانند مورد داوری قرار بگیرند.
وی با اشاره به تجربه مشابه این اتفاق در دوره دبیری وی در سی امین دوره جشنواره بینالمللی فیلم فجر و خارج شدن فیلمش از بخش مسابقه سودای سیمرغ یادآور شد: فیلمهای سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و «امپراطور جهنم» به کارگردانی پرویز شیخطادی از جمله آثار ارزشی و انقلابی در حوزه مقاومت محسوب میشوند که در بخش «عماد مغنیه»، «داوری مردمی» و «جایزه خانواده شهدا» و نیز در صورت راهیابی در بخش بینالملل مورد ارزیابی و داوری قرار میگیرند.
خزاعی در پایان گفت: به شخصه ترجیحم این بود که در این دوره جشنواره بهعنوان تهیهکننده حضور داشته باشم ولی به مقتضای شرایط و تکلیفی که به بنده شده است این دوره نیز در جایگاه دبیر و خدمتگزار در خدمت جامعه سینمایی و سینماگران حوزه مقاومت و دفاع مقدس هستم.
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