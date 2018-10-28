رقابت ۱۲ اثر در بخش مسابقه سینمای ملی جشنواره «مقاومت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، ۱۲ فیلم سینمایی در بخش مسابقه سینمای ملی پانزهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» به رقابت می‌پردازند و ۲ فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا و «امپراطور جهنم» به کارگردانی پرویز شیخ طادی در این بخش به عنوان فیلم‌های مهمان حضور دارند.

اسامی فیلم‌های سینمایی راه یافته به بخش سینمای ملی جشنواره مقاومت بدین شرح است:

«سرو زیر آب» محمدعلی باشه آهنگر، «ساحل امن» کرامت پورشهسواری، «چراغ‌های ناتمام» مصطفی سلطانی، «دایان» بهروز نورانی پور، «کنجان چم» یاسمن نصرتی، «دریاچه ماهی» مریم دوستی، «تنگه ابو قریب» بهرام توکلی، «ماجرای نیمروز» محمد حسین مهدویان، «ویلایی‌ها» منیر قیدی، «صدای منو میشنوید...؟» صادق پروین آشتیانی، «ماهورا» حمید زرگرنژاد، «اشنوگل» هادی حاجتمند- علی سلیمانی سرنسری.

همچنین فیلم‌های «به وقت شام» و «امپراطور جهنم» بنا بر مصوبه شورای راهبردی جشنواره بین‌المللی «مقاومت» به عنوان مهمان و خارج از مسابقه این بخش حضور دارند.

بر اساس مقررات اعلام شده در فراخوان پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» تمام فیلم‌های راه یافته در کلیه بخش‌های رقابتی جشنواره مورد ارزیابی هیات داوران قرار خواهند گرفت اما نمایش آثار راه یافته به مسابقه در دستور کار ستاد برگزاری جشنواره قرار ندارد و تعداد محدودی از این آثار به نمایش در خواهد آمد.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» همزمان با هفته بسیج از ۵ تا ۹ آذر ماه سال جاری به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار خواهد شد.