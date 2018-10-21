کتاب «لای لای؛ بایاتی مادر» اثر جدید جعفر خضوعی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «لای لای؛ بایاتی مادر» جدیدترین اثر جعفر خضوعی (پژوهشگر و نویسنده ارسباران) در موضوع بایاتی و روایت نوستالژیک در گونه‌های مرتبط با مادر با شمارگان هزار نسخه از سوی انتشارات شمیسا در اهر منتشر شد.

کتاب «لای لای؛ بایاتی مادر» اثر جعفر خضوعی در ۱۸۰ صفحه به قطع رقعی و قیمت ۱۶۰۰۰۰ ریال، با شمارگان هزار نسخه به شماره استاندراد بین‌المللی (شابک): ٩٧٨٦٠٠٨٤٥٩٧١٢ از سوی انتشارات شمیسا در اهر منتشر شد. این کتاب پنجمین اثر چاپی جعفر خضوعی (پژوهشگر و نویسنده قره داغی) است . وی قبل از این کتاب‌های «مکتب حیدربابا»، « بی ستون»،«اهر شهر هالا» و «شهاب اهر» را تألیف و منتشر نموده است

جعفر خضوعی نویسنده این کتاب می‌گوید: این کتاب در موضوع بایاتی و روایت نوستالژیک برش‌هایی از حیات مادر در قاب بایاتی است. بایاتی گونه شعر کوتاه و گل سرسبد ادبیات شفاهی آذربایجان است. این کتاب درباره انواع بایاتی با ذکر نمونه‌هایی بحث کرده و در گونه‌های مرتبط با مادر متمرکز شده است. گونه‌های لای لای، نازلاما و اوخشاما که به‌این‌ترتیب یک سوی موضوع به فرزند مادر ارتباط می‌یابد.

در بخشی از کتاب؛ بایاتی به‌عنوان شعر کوتاه با گونه‌های دوبیتی و «طرح» فارسی و «هایکو» ی ژاپنی مقایسه شده است.

این نویسنده ارسبارانی با تأکید بر این‌که لالایی متعلق به همه مادران است و به تمام زبان‌ها و در میان همه ملت‌ها در سینه مادران جوشیده است، گفته است: در ایران نیز به همه زبان‌های رایج لالایی وجود دارد و این کتاب اما به لالایی ترکی اختصاص‌یافته است که در لهجه‌های مختلفِ این زبان نام‌های مختلف دارد.

وی با اشاره به انواع نمونه‌های زبان ترکی استفاده‌شده در این کتاب، خاطرنشان نموده که در این کتاب نمونه‌های لالایی در ترکی خراسانی، ترکی قشقایی، ترکی آذری، ترکی خلجی، ترکمن و … معرفی‌شده و در نهایت حدود ۳۰۰ لای لای ترکی آذری گلچین شده است.

این پژوهشگر با اشاره به محور محتوایی کتاب، بیان داشته است: محور محتوای کتاب «مادر» است و روایت رنج‌ها و مهربانی‌ها و آرزوها و فداکاری‌های او. روایت عشق مادر و جلوه‌های زیبای آن حکایت می‌کند از مادرانی که زندگی را کار می‌کردند و کار را زندگی. حکایت می‌کند از رنج دخترانی که در سن پایین و بی‌عشق و اختیار به خانه بخت رفتند. صحبت از بانوانی در جامعه ترکمن ایران می‌کند که از این درد، گونه خاص بایاتی به نام «لأله» را ابداع کردند و...

خضوعی در پایان تأکید کرده است: در کتاب حاضر درباره حیات مادر با عناوینی چون؛ قیزقاچیتما، یاشماق، دوواق قاپما، گؤنو، نظر و گؤزدیمک، اوغلان یا قیز؟!، سونسوز، بئشیک، مادر در قاب فرش، قصه مادر، لای لای، نازلاما، اوخشاما، قارقیش، چیچک ـ قیزیلجا و… همراه با نقل نمونه‌های ناب بایاتی بحث شده است.