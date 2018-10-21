یک هزار و ۲۸۸ کارگاه مرمت آثار تاریخی در اصفهان داریم

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون اللهیاری ظهر یکشنبه در جمع فعالان گردشگری اصفهان اظهار داشت: به منظور حفظ و حراست از ۲۲ هزار اثر تاریخی استان اصفهان نیازمند یک عزم جدی و ملی هستیم.

وی از محور قرار گرفتن حوزه صنایع دستی و گردشگری در استان اصفهان خبر داد و بیان داشت: در زمان حاضر شاهد مشارکت خوب بخش خصوصی و دیگر دستگاه های در حوزه صنایع دستی و میراث فرهنگی هستیم به طوری که بیش از ۳۵۰ پروژه توسط دستگاه‌های مختلف استان اصفهان انجام گرفته و همچنین ۴۰۰ طرح در پروژه میراث فرهنگی وجود داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان با بیان اینکه تعداد هنرمندان صنایع دستی دارای گواهینامه در استان اصفهان به ۳۴ هزار نفر می رسد، تصریح کرد: برآورد فعالان این حوزه در استان اصفهان بالغ بر ۵۰ هزار نفر است که این امر نشان از جایگاه مهم صنایع دستی در اشتغال و اقتصاد اصفهان دارد که سهم بسزایی در بخش صادرات دارد.

وی با اشاره به بخش گردشگری بیان کرد: ظرفیت گردشگری ما به گونه‌ای است که بالغ بر ۲۴ هزار نفر دارای پروانه بهره‌برداری هستند و همچنین حدود ۳۰ هزار نفر ظرفیت آماده است که می‌توان آنها را به شبکه گردشگری کشور اضافه کرد.

اللهیاری از فعال بودن بیش از ۳۰۰ واحد بومگردی در استان اصفهان خبر داد و افزود: در شش ماهه اول سال تعداد مجوزهایی که در شرف بهره‌برداری است به ۴۰۰ مورد رسیده و این عدد تا پایان سال با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به ۵۰۰ عدد خواهد رسید و جایگاه بوم‌گردی استان اصفهان، جایگاه اول خواهد شد.