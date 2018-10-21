آغاز سرشماری کندوهای زنبور عسل در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، حسن رحمانی بیان کرد: سرشماری از کلنیهای زنبور عسل استان چهارمحال و بختیاری در حال انجام است.
وی عنوان کرد: زنبورداران حداکثر تا ۳۰ مهر فرصت دارند برای ثبت نام در این طرح به مراکز خدمات جهاد کشاورزی در حوزه تحت پوشش خود مراجعه کنند.
مدیر امور طیور و زنبور عسل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: زنبوردارانی که آدرس و مشخصات محل استقرار کندوهای خود را قبلا به مدیریت جهادکشاورزی شهرستانها اعلام کرده اند توسط گروههای سرشماری مورد بازدید و شمارش قرار میگیرند.
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