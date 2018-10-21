به گزارش خبرنگار مهر از عراق، عصر امروز استان‌های نجف و کربلا به شدت شاهد بارش باران و رعد و برق بودند و این بارش‌ها کماکان نیز ادامه دارد.

همچنین استان‌های دیگر عراق همچون بابل، قادسیه، ذی‌قار و مثنی که مسیر زوار جنوب عراق به سمت کربلاست نیز به شدت تحت تاثیر رعد و برق و بارش باران است؛ به گونه ای که بسیاری از مواکب کنار جاده دچار مشکل شده‌اند. طوفان شدید، برق برخی از شهرهای عراق همچون دیوانیه را نیز برای ساعاتی قطع کرد.

بسیاری از زوار عراقی که از شدت رعدوبرق‌ها غافلگیر شده‌اند، این بارش باران را در عمر خود بی‌سابقه می‌دانند.

عراق در روزهای اخیر هوای گرمی داشته اما توصیه می‌شود زائران اربعین حسین؛ حداقل یک دست لباس گرم و متناسب با هوای بارانی نیز به همراه داشته باشند.