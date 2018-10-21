یک کشته و ۱۵ مجروح/اسکان اضطراری زائران/تردد زوار فعلاً متوقف شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در پی گردوخاک و طوفانی که طی شامگاه یکشنبه در مهران به وقوع پیوست مسیر ایلام به مهران اطلاع ثانوی بسته اعلام شد. مسیر ایلام به مهران در حال حاضر تا برگشت شرایط به حالت عادی بسته است و زائرانی که قصد سفر به کربلا از مسیر ایلام را دارند فعلاً در استان‌های خود بمانند و اگر در مسیر هستند در استان‌های مجاور اسکان یابند.

مساجد و مدارس جهت اسکان اضطراری در نظر گرفته‌شده‌اند و هم‌اکنون زائران در آن‌ها اسکان داده‌شده‌اند. جلسه ستاد بحران در استانداری ایلام تشکیل شد و تمامی عوامل امدادی در آمادگی کامل هستند.

هم‌اکنون همه مدارس سطح شهر مهران جهت اسکان زوار آمادگی کامل دارند.

جزئیات اخبار مربوط به طوفان در ایلام را در زیر می‌خوانید.

۰۰:۵۰ تردد در محور ایلام-مهران برقرار شد/مشکلی وجود ندارد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام گفت: تردد در محور ایلام-مهران برقرار شده و مشکلی وجود ندارد. نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمامی محورهای استان باز است و مشکل تردد در مسیر ایلام-مهران نیز بر طرف شده است.

وی گفت: مسیر در محور ایلام-مهران هم اکنون عادی است و تردد در آن جریان دارد. وی گفت: تمامی عوامل راهداری در جاده های استان مستقر هستند و برای خدمات رسانی به زوار آمادگی کامل دارند.

۰۰:۲۶ فیلم/ وضعیت شهر مهران بعد طوفان

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۰۰:۰۳ کرمانشاه آماده اسکان زائرین مسیر پایانه مهران است

هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در گفتگو با رادیو اربعین با بیان این مطلب افزود: هماهنگی های لازم با فرمانداری تمام شهرستانها و مساجد شهرستانهای کرمانشاه انجام شده است. وی با تاکید بر انجام تمام اقدامات در راستای تامین امنیت زائرین تصریح کرد: زائرین در مسیر هماهنگی های لازم را با مامورین انتظامی و راهور داشته باشند.

۲۳:۵۸ وضعیت فوق العاده در ایلام

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام در این استان وضعیت فوق العاده اعلام کرد و گفت: برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی زائرین حاضر در پایانه مرزی و مسیر پایانه مرزی تخلیه و در مدارس و مساجد و حسینیه های مهران اسکان داده شدند.

وی با بیان اینکه تمام اقدامات برای جلوگیری از بروز خطرات برای زائرین بود، تصریح کرد: زائرین بر ای حفظ امنیت خویش تا اطلاع ثانوی از حرکت به سمت پایانه مرزی مهران خودداری کنند.

سلیمانی ادامه داد: بنا بر اعلام سازمان هواشناسی وضعیت آب و هوا بعد از ساعت ۱۰ صبح فردا به تدریج پایدار خواهد شد.

۲۳:۴۹ هدایت زائران اربعین از جاده پلدختر به سمت خوزستان

غلامرضا آقامیرزایی مدیرکل مدیریت بحران لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع طوفان و گرد و غبار در ایلام و بسته شدن مسیر ایلام- مهران اظهار داشت: با دستور استاندار ایلام و هماهنگی با استاندار لرستان و مدیریت بحران لرستان، اقدامات لازم برای تغییر مسیر زائران حسینی از مرز مهران به سوی مرزهای جنوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ماموران نیروی انتظامی در محل جاده پلدختر- دره شهر- ایلام و در کرمانشاه- ایلام مستقر هستند و زائران حسینی را به حرکت به سوی خوزستان و مرزهای جنوبی هدایت می کنند.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان خاطرنشان کرد: برای اسکان زائران نیز مساجد و مدارس شهرستان های مسیر را آماده کرده ایم.

آقامیرزایی با تاکید بر اینکه لرستان به عنوان استان معین ایلام آماده خدمت رسانی به زوار حسینی است، یادآور شد: زائران حسینی باید به سمت مرزهای چذابه و شلمچه حرکت کنند.

۲۳:۵۶ امدادرسانی به ۵۶۰ زائر گرفتار در طوفان در مرز مهران

حسین عارفی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طوفان و بارش باران در پایانه مرزی مهران مسافرین اربعین را گرفتار کرد و تاکنون به ۵۶۰ نفر امدادرسانی شده است.

وی تصریح کرد: همچنین انتقال مسافرین با ۸ دستگاه خودروی امدادی آمبولانس به محل های اسکان انجام و زائرین در مساجد ، مدارس و سوله ها اسکان اضطراری یافته اند. وی بیان داشت: عملیات توزیع اقلام امدادی در منطقه مرزی نیز آغاز شده است.

۲۳:۴۷ بارش ها تا فردا در استان ایلام ادامه دارد

مجتبی میهن پرست رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نفوذ یک سامانه ناپایدار به سطح استان انتظار داریم که به تدریج برخی ساعت فردا بارندگی های به صورت رگبار و رعد و برق داشته باشیم.

وی افزود: سرعت باد نیز به بازده نسبتا شدید تا شدید برای مهران خواهد رسید به همین دلیل بهتر است که زوار حسینی لباس مناسب و گرم به همراه داشته باشند. وی گفت: با توجه به این که خطر صاعقه در مناطق گرمسیری است، مردم در فضای باز تردد نکنند.

مدیریت بحران استان نیز هشدار داده زائران در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها اتراق یا استراحت نکنند.

۲۳:۰۰ آخرین وضعیت مرز مهران به روایت تصاویر

۲۲:۵۵ آسیب به تعدادی از موکب های مهران بر اثر طوفان

قاسم سلیمانی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طوفانی که در مهران رخ داد با سرعت ۷۵ کیلومتر قسمتی از برق شهر را قطع کرد و به تعدادی از موکب‌ها آسیب رساند.

وی افزود: توصیه من به زوار این است که در شهری که هستند بمانند و شب ادامه حرکت ندهند چون وضعیت قابل پیش‌بینی نیست بر اساس پیش‌بینی هواشناسی حالت ناپایداری تا فردا ادامه دارد.

وی اضافه کرد: ما زائرین را در مساجد تکایا و مدارس اسکان دادیم و به شهرهای اطراف در مسیر مهران اعلام کردیم که پذیرای زوار باشند تا شرایط جوی بهتر شود و تا اطلاع ثانوی تردد نداشته باشند.

وی گفت: مرز مهران بسته نیست هم‌اکنون هم عبور و مرور از طرف عراق در جریان است، اما مشکلات جوی است.

وی گفت: پایانه مرز مهران باز است اما به دلیل امنیت زوار تمهیدات حفاظت از آن‌ها را در نظر گرفتیم و هم‌اکنون شرایط آرام‌تر شده است.

۲۲:۴۸ فیلم/ آبگرفتگی معابر مهران

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۲۲:۴۰ طوفان یک کشته و ۱۵ زخمی در مهران برجای گذاشت

رئیس فوریت‌های پزشکی استان ایلام از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۱۵ نفر بر اثر طوفان خبر داد. صید نور علی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طوفان در شهر مهران باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۱۵ نفر شده است.

وی گفت: این ۱۵ نفر برای مداوا به شهر ایلام اعزام‌شده‌اند.

۲۲:۲۹ مسافران از تردد غیرضروری در محورهای مواصلاتی ایلام خودداری کنند

رئیس پلیس‌راه ایلام گفت: از تردد غیرضروری در محورهای مواصلاتی استان ایلام خودداری شود. سرهنگ رضا همتی زاده از زائرانی که در مسیر حرکت به‌سوی ایلام و مهران جهت شرکت در همایش بزرگ پیاده‌روی اربعین حسینی(ع) هستند خواست با توجه به طوفانی بودن و بارش باران و ریزش کوه، از تردد غیرضروری به محورهای مواصلاتی استان خودداری و در مساجد شهرستان‌های طول مسیر اسکان و استراحت کنند و پس از فروکش کردن طوفان به مرز مراجعه کنند.

وی گفت: قسمتی از تونل راه کربلا دچار ریزش شده و تردد یک‌طرف آن جریان دارد که می‌طلبد رانندگان در صورت اضطرار بااحتیاط در این تونل تردد داشته باشند.

۲۲:۲۴ مشکلی در پایانه مرزی مهران وجود ندارد/ آماده باش راهداری استان

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام گفت: مشکلی در پایانه مرزی مهران وجود ندارد. نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکلی در تردد در پایانه مرزی مهران وجود ندارد و تاکنون ۷۰ هزار نفر از مرز خارج‌شده‌اند.

وی گفت: برق پایانه وصل شده است. دلخواه اظهار داشت: اکیپ‌های راهداری در مسیرهای استان مستقر هستند.

باوجود باد و باران شدید کلیه نیروهای راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با تمام تجهیزات و ماشین‌آلات راهداری در محورها و گردنه‌ها مستقرشده و آماده ارائه خدمات و کمک به زائرین اربعین حسینی هستند.

۲۲:۰۲ تمام مدارس استان ایلام نوبت صبح تعطیل شد

بر اساس اطلاعیه مدیریت بحران استان به علت بارش باران و وزش باد شدید تمام مدارس استان نوبت صبح تعطیل است.

تمام مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و مهدکودک‌های سطح استان در شیفت صبح تعطیل اعلام شد.

۲۱:۵۹ ریزش تونل راه کربلا در مسیر ایلام-مهران

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تونل راه کربلا در مسیر ایلام-مهران دچار ریزش شده است. وی گفت: تمامی نیروهای راهداری در حال پاکسازی مسیر هستند.

وی با اشاره به بارش شدید باران در استان، از رانندگان خواست نکات ایمنی را رعایت کنند.

۲۱:۵۳ درب مساجد مهران به روی زائران باز شد

قاسم سلیمانی استاندار و رئیس ستاد اربعین استان ایلام از زائران خواست تحت هیچ شرایطی به مسیر خود ادامه ندهند. وی اظهار کرد: تمامی مساجد تکایا و مدارس شهر مهران به منظور رفاه حال زائران در شرایط طوفانی آماده پذیرش زوار هستند.

رئیس ستاد اربعین استان ایلام گفت: زائرانی که در مسیر پل زائر تا پایانه مرزی درگیر طوفان بودند به اماکن امن منتقل شدند.

۲۱:۵۱ مجروح شدن تعدادی از زوار در مهران

حسین عارفی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: در پی وقوع طوفان و وزش باد در مرز بین‌المللی مهران تعدادی از زوار و اهالی بومی مهران دچار جراحت شده و در بیمارستان امام حسین این شهر تحت مداوا قرار گرفتند.

طوفان که حدود نیم ساعت طول کشید به موکب‌ها و ابنیه و تجهیزات مستقر در مرز ازجمله قرارگاه رسانه‌ای صداوسیما خسارت وارد کرد.

در همین حال بنا بر اعلام مسئولان نیروی انتظامی زوار فعلاً از حرکت به سمت مرز مهران خودداری کنند.

همچنین با توجه به پیش‌بینی هواشناسی، در روزهای آینده زوار علاوه بر همراه داشتن لباس گرم از اتراق در مسیل‌ها و رودخانه‌ها خودداری کنند. هم‌اکنون شرایط عادی شده و تردد زوار در حال انجام است درعین‌حال نشست مدیریت بحران استان در استانداری در حال برگزاری است.

۲۱:۴۷ آمادگی صد درصدی فوریت های پزشکی برای خدمات رسانی به زوار اربعین

صید نور علی مرادی رئیس فوریت‌های پزشکی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه تجهیزات و امکانات مرکز فوریت‌های پزشکی استان با آمادگی صد درصد برای خدمات‌رسانی به زوار اربعین مهیا شده است.

وی افزود: به دلیل بارش شدید باران و گردوغبار در مرز مهران، هیچ مشکلی برای زائران اربعین پیش نیامده و همه در سلامت بسر می‌برند.

علی مرادی با اشاره به اینکه در صورت بروز هرگونه مشکل، پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی آماده خدمت‌رسانی به زوار هستند، ادامه داد: برای اسکان زوار اماکن در نظر گرفته‌شده است.

رئیس فوریت‌های پزشکی استان ایلام گفت: هم‌اکنون هیچ‌گونه مشکلی در پایانه مرزی مهران برای زوار وجود ندارد.

۲۱:۴۷ تردد زوار از مسیر ایلام-مهران متوقف شد

قاسم سلیمانی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه بارش شدید باران و گرد و غبار هم اکنون تردد زوار از مسیر ایلام به مهران متوقف شده و توصیه به زائران داریم به دیگر مرزها فعلا مراجعه کنند.

وی گفت: با دیگر استان های معین برای اسکان زوار در حال حرکت به سوی مرز مهران هماهنگی شده است.

وی گفت: در داخل استان نیز تمامی امکانات برای اسکان زوار پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: مشلک خاصی در سطح استان مشاهده نمی شود فقط زائران به توصیه های هواشناسی و نیروهای امدادی توجه کنند.

۲۱:۳۲ طوفان باسرعت ۷۵کیلومتر در مرز مهران/زائران سمت مرزهای جنوبی بروند

شهریار حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توفان امروز در مرز مهران گفت: توفان با سرعت ۷۵ کیلومتر منطقه را درنوردید و باعث خسارت به موکب ها و قطع برق شده است.

وی ادامه داد: همه امکانات در سطح شهر و همه دستگاه ها برای کمک رسانی به زائران فعال شده اند و زمینه اسکان زائران فراهم شده است.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی اضافه کرد: با توجه به اینکه توفان تا فردا عصر ادامه خواهد داشت و همچنین جمعیت موجود در مرز مهران بسیار زیاد است توصیه می شود زائران به سمت مرزهای جنوبی تغییر مسیر دهند.

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در عین حال ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین نیز با اشاره به توفان مهران گفت: باد و باران شدید در مرز مهران مشکلاتی را ایجاد کرده و در حال حاضر امکان پذیرایی از زائران در مرز مهران وجود ندارد.

۲۱:۲۵ آماده باش مدیریت بحران ایلام/ قطع برق در برخی مناطق پایانه مهران

سعید کریمیان مدیرکل بحران استانداری ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، به دلیل بارش شدید باران و گرد و غبار در مرز مهران، برق مسیر پل زائر تا پایانه مرزی قطع شده و نیروهای امدادی و خدمات رسان در حال وصل برق هستند.

وی بیان کرد: با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر وقوع بارش شدید باران که هم اکنون در حال وقوع است نیروهای مدیریت بحران استان به حالت آماده باش درآمده اند.

مدیرکل بحران استانداری ایلام تصریح کرد: با توجه به اینکه زائران اربعین در حال خروج از مرز هستند تمام زائران در مکان های تعیین شده اسکان داده شدند.

وی از آمادگی کامل استان برای مقابله با حوادث احتمالی خبر داد و افزود: تمامی مساجد و تکایا برای اسکان زائران در شهر مهران مهیا شده است.

گفتنی است هم اکنون بارش شدید باران تمامی مناطق استان را فرا گرفته و در بعضی از شهرها موجب قطعی برق و اختلال در ترددها شده است.

۲۰:۵۸ فیلم/ بارش باران و وقوع گرد و غبار در مهران

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بعد از گرد و غبار که شامگاه یکشنبه شهر مهران را فرا گرفت، به طور همزمان بارش باران نیز شروع شده است.

۲۰:۳۹ فیلم/ گرد و غبار شدید در مهران



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۲۰:۰۳ گرد و غبار مهران را فرا گرفت/ بارش باران هم شروع شد

گرد و غبار شدید از ساعتی پیش مرز مهران را فرا گرفت. در عین حال پس از ساعاتی، بارش شدید باران نیز شروع شد که منجر به قطعی برق در برخی مناطق شده است.