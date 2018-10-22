به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شب گذشته با حضور در برنامه پایش گفت: مجلس دولت را مکلف کرد تا کارت سوخت را فارغ از قیمت بنزین حفظ کند ولی دولت این کار را نکرد و نتیجه آن این شد که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین از کشور در حال قاچاق به کشورهای همسایه است، حتی قاچاق بنزین در حال حاضر سازمان یافته شده است.

وی افزود: در حال حاضر سناریوهای مختلفی در مورد کارت سوخت و مصرف بنزین وجود دارد، یکی از سناریوها حفظ وضع موجود است که از مهمترین معایب وضع موجود، قاچاق گسترده بنزین و گازوئیل است، البته وضع موجود باعث می شود که کسانی که خودروها یا مصرف بیشتری دارند بیشتر از یارانه بنزین بهره مند شوند و اقشاری که خودرو ندارند یا مصرف کمتری دارند از این یارانه ای که به بنزین اختصاص داده می شود (یارانه پنهان) بهره مند نگردند.

این نماینده مجلس گفت : راه حل دوم نیز این است که بنزین را سهمیه بندی کنیم ولی تفاوت این سهمیه بندی با سهمیه بندی چند سال پیش در این خواهد بود که سهمیه بنزین نه به خودرو، بلکه به هر شخص ایرانی اختصاص داده شود، مثلا ما اکنون سهمیه یک لیتر در روز برای هر نفر را مد نظر داریم. بررسی های ما نشان می دهد از بابت اینگونه سهمیه بندی بنزین سالیانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از جیب کسانی که مصرف کمتری دارند یا مصرف ندارند، به جیب کسانی که مصرف بیشتری دارند، می رود.

عدم النفع خروج توتال از ایران ۵ هزار میلیارد تومان بود

وی در مورد اینکه چرا دولت سهمیه بندی را حذف کرد گفت: وزیر نفت بیشتر به دنبال واردات بنزین است، دیدگاه ایشان این است که نمی توان با ایجاد پالایشگاه یا تبدیل پتروشیمی ها در کشور بنزین تولید کرد و بیشتر دنبال این است که امثال توتال به کشور وارد شوند که دیدیم عدم النفع خروج توتالی که چند بار عهد شکنی کرده بود ۵ هزار میلیارد تومان شد.

کارت سوخت مصرف روزانه بنزین را ۱۴ میلیون لیتر کاهش داد

میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: قاچاق بنزین در کشور همیشه بوده و دلیل آن نیز این است که قیمت بنزین در کشور ما از قیمت در کشور های همسایه کمتر بوده است. برخی مواقع وقتی احتمال می دهیم که سیاست افزایش نرخ بنزین تورم زاست سیاست های غیر قیمتی اعمال می کنیم. به طور مثال در سال ۸۵ روزانه ۷۴ میلیون لیتر بنزین مصرف داشتم.

وی گفت: کارت سوخت که احیاء شد مصرف بنزین در یک سال ۹ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و این میزان کاهش در سال ۹۰ به ۱۴ میلیون لیتر در روز رسید. این در حالی بود که میزان خودروهای ما افزایش پیدا کرده بود. همچنین سال ۹۳ ما روزانه صد میلیون لیتر مصرف گازوئیل داشتیم که در سال ۹۴ با کاهشی ۲۰ میلیون لیتری به ۸۰ میلیون لیتر رسید.

این اقتصاددان افزود: از حذف کارت سوخت دو قشر قاچاقچیان و وارد کنندگان بنزین منتفع شدند، سال ۹۰ دو درصد مصرف بنزین کشور را وارد می کردیم این در حالی است که در سال ۹۵ میزان واردات بنزین ما ۱۶ درصد شد. مکانسیم کارت سوخت فواید زیادی من جمله می شد خودروهایی که معاینه فنی ندارند و آلودگی ایجاد می کنند را شناسایی کرد و یا خودروهایی که مصرف بیشتری دارند را می شد شناسایی کرد.

نظر مردم در مورد نحوه سهمیه بندی بنزین

در همین ارتباط، بیش از ۸۵ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی برنامه پایش شب گذشته اعتقاد داشتند که در صورت سهمیه بندی بنزین، سهمیه باید به هر ایرانی اختصاص یابد نه به هر خودرو.

سوال نظر سنجی این به برنامه به این شرح بود: به نظر شما برای توزیع یارانه بنزین کدام راه مناسب است؟ ۱ – تخصیص یارانه برای هر ایرانی ۲- تخصیص یارانه برای هر خودرو

در پایان این نظرسنجی ۸۵.۳۳ درصد از شرکت کنندگان با انتخاب گزینه یک اعلام کردند که در صورت سهمیه بندی بنزین، یارانه به هر ایرانی اختصاص یابد، همچنین ۱۴.۶۷ درصد از شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که سهمیه و یارانه بنزین باید به هر خودرو داده شود.