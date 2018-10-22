هیئت مجازی مهر؛ نماهنگ؛«احب الله من احب حسینا»

نماهنگ «احب الله من احب حسینا» به نوای حسین سیب سرخی و محمد فصولی. شاعر این نماهنگ سعید پاشازاده است.