دریافت 14 MB کد مطلب 4438059 https://mehrnews.com/xMKrF ۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸ کد مطلب 4438059 فیلم جامعه فیلم جامعه ۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸ هیئت مجازی مهر؛ نماهنگ؛«احب الله من احب حسینا» نماهنگ «احب الله من احب حسینا» به نوای حسین سیب سرخی و محمد فصولی. شاعر این نماهنگ سعید پاشازاده است. کپی شد مطالب مرتبط اربعین حسینی شاهبیت تفکر اسلام است اختتامیه چهارمین دوره جشنواره سالانه فیلم وعکس و سفرنامه اربعین بارش شدید باران روی گنبد امامحسین(ع) اعزام ۴۰ هزار مددجو کمیته امداد به پیاده روی اربعین برچسبها امام حسین(ع) اربعین حسینی کربلای معلی اربعین 97
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