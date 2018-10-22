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کد مطلب 4438059
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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

هیئت مجازی مهر؛

نماهنگ؛«احب الله من احب حسینا»

نماهنگ؛«احب الله من احب حسینا»

نماهنگ «احب الله من احب حسینا» به نوای حسین سیب سرخی و محمد فصولی. شاعر این نماهنگ سعید پاشازاده است.

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