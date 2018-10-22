به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد اربعین سازمان اوقاف و امور خیریه پیش از ظهر امروز با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی؛ نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و مسئولان محورهای مختلف ستاد اربعین این سازمان برگزار شد.
رئیس سازمان اوقاف در ابتدای این نشست که در محل این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: باید با نظرات کارشناسی ظرفیتهای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی اضافه شود.
وی با بیان اینکه هر یک از مسئولان محورهای مختلف باید در محل مورد نظر خدمترسانی حضور داشته باشند، تاکید کرد: باید در صرف هزینههای این ایام دقت لازم انجام گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین خاموشی با اشاره به اینکه تفکر اسلام ناب محمدی (ص) مبتنی بر شهادت، انقلاب اسلامی را حفظ میکند، تصریح کرد: حماسه اربعین حسینی شاهبیت این تفکر است بنابراین باید برای زنده نگه داشتن سنت اربعین تلاش کنیم.
وی گفت: باید برای سال آینده در خصوص بحث آبرسانی به زائران اربعین حسینی در شهر کربلا برنامهریزی شود.
گفتنی است در این نشست هریک از مسئولان محورهای مختلف، گزارشی از فعالیتهای خود در راستای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی را ارائه دادند.
