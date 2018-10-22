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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی:

اختتامیه چهارمین دوره جشنواره سالانه فیلم وعکس و سفرنامه اربعین

اختتامیه چهارمین دوره جشنواره سالانه فیلم وعکس و سفرنامه اربعین

معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: اختتامیه چهارمین دوره جشنواره سالانه فیلم و عکس و سفرنامه نویسی اربعین در مجتمع امام خمینی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه در گفتگو با رادیو اربعین تصریح کرد: در این دوره از جشنواره زائران ۲۵ کشور اسلامی شرکت کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: میزان مشارکت برای این دوره نسبت به سال اول بیش از پنج برابر شده است.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید کرد: عکس ها و فیلم های برگزیده فردا سه شنبه همزمان با مراسم اختتامیه به نمایش گذاشته می شود.

هاشمی افزود: در تعدادی از ایستگاه مسیر پیاده روی اربعین نمایشگاه هایی از عکس های برگزیده برپا شده است.

شایان ذکر است فردا سه شنبه همزمان با مراسم اختتامیه فراخوان پنجمین دوره جشنواره سالانه عکس و فیلم و سفرنامه نویسی اعلام می شود.

کد مطلب 4437997

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