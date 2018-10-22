معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی: اختتامیه چهارمین دوره جشنواره سالانه فیلم وعکس و سفرنامه اربعین

معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: اختتامیه چهارمین دوره جشنواره سالانه فیلم و عکس و سفرنامه نویسی اربعین در مجتمع امام خمینی تهران برگزار می شود.