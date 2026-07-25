دریافت 5 MB کد مطلب 6898124 https://mehrnews.com/x3cF34 ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۳ کد مطلب 6898124 فیلم هنر فیلم هنر ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۳ روایت زنده یاد اکبر عبدی از سکانس احساسی فیلم مادر فیلم «مادر» ساخته زنده یاد علی حاتمی، یکی از ماندگارترین آثار تاریخ سینمای ایران است. کپی شد مطالب مرتبط شریفینیا: اکبر عبدی یک پدیده در بازیگری بود خاکسپاری اکبر عبدی در زادگاهش اردبیل درصورت رضایت خانواده اش اژهای درگذشت اکبر عبدی را تسلیت گفت پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زندهنام اکبرعبدی پیام تسلیت امیر رجبی به مناسبت درگذشت اکبر عبدی برچسبها اکبر عبدی بازیگر سینما علی حاتمی
نظر شما