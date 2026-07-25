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کد مطلب 6898124
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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۳

روایت زنده یاد اکبر عبدی از سکانس احساسی فیلم مادر

روایت زنده یاد اکبر عبدی از سکانس احساسی فیلم مادر

فیلم «مادر» ساخته زنده یاد علی حاتمی، یکی از ماندگارترین آثار تاریخ سینمای ایران است.

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