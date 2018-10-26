به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس با اهدای جایزه یک عمر دستاورد، از هایائو میازاکی انیمیشن ساز بزرگ ژاپنی در ضیافت جوایز سالانه خود که در شب ۱۲ ژانویه در کالیفرنیا برگزار می شود، تجلیل می کنند.

دیگر برندگان جوایز انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس (LAFCA) که در روز ۹ دسامبر با رای اعضای این انجمن انتخاب می شوند نیز در ضیافت ۱۲ ژانویه در کنار میازاکی تجلیل خواهند شد.

کلودیا پوییگ رییس انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس درباره اهدای این جایزه گفت: ما برای اعطای جایزه یک عمر دستاورد خود به هایائو میازاکی بسیار هیجان زده ایم. میازاکی با انیمیشن های پر زرق و برقِ شگفت انگیزش اعضای انجمن ما و البته مخاطبان آثارش در سراسر جهان را از خود بی خود کرده است. من به شخصه تصویر او از کاراکترهای زنِ استوار، مصمم و شجاعی را که نیاز به یک ناجی ندارند، تحسین می کنم. او رویکرد سینمایی خود را به سادگی توضیح داده‌ است؛ هر زنی به اندازه هر مردی می‌تواند یک قهرمان باشد.

از مهم ترین آثار میازاکی می توان به «شهر اشباح» که در سال ۲۰۰۲ جایزه بهترین انیمیشن انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس را دریافت کرد، «همسایه من توتورو»، «شاهزاده مونونوکه» و «قلعه متحرک هاول» اشاره کرد.

میازاکی یکی از بنیان گذاران استودیوی جیبلی است که ایسائو تاکاهاتا انیمیشن ساز برجسته ژاپنی که اوایل امسال درگذشت دیگر بنیان گذار این استودیو بود.

میازاکی در حال حاضر انیمیشن بلند سینمایی «چطور زندگی می کنید؟» را در دست ساخت دارد که انتظار می رود در سال ۲۰۲۰ منتشر شود.