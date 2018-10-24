آرزو حکیمی باز هم طلا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر ، سومین روز از رقابتهای قایقرانی آبهای آرام قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان و زیر ۲۳ سال امروز چهارشنبه با کسب یک مدال طلا توسط آرزو حکیمی آغاز شد. در این روز پاروزنان کشورمان در مواد مختلف مسافت ۵۰۰ متر رقابت خواهند کرد.

در مسابقه امروز، در کایاک یکنفره ۵٠٠ متر زنان آرزو حکیمی طلا گرفت. این سومین مدال طلای حکیمی در این رقابتها است.

در کایاک یکنفره ۵٠٠ متر مردان زیر ٢٣ سال پوریا شریفی چهارم شد.

و در کانوی یکنفره ۵٠٠ متر مردان زیر ٢٣ سال محمدنبی رضایی در رده چهارم ایستاد.

در کانوی یکنفره ۵٠٠ متر بانوان آتنا رئوفی زیر ٢٣ سال چهارم شد.

در کایاک یکنفره ۵٠٠ متر مردان جوانان ایلیا نادرنژاد چهارم شد.

در کانوی یکنفره ۵٠٠ متر مردان جوانان عرفان زنده‌پی چهارم شد.