آمادگی وزارت علوم برای تقویت و ارتقای منابع آموزشی معلولان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم با نماینده مرکز منطقه ای یونسکو در تهران دیدار کرد و در این دیدار بر همکاری موثر، تقویت و ارتقای منابع آموزشی باز برای استفاده معلولان و توان یابان تاکید شد.

سالار آملی با برشمردن نقش و جایگاه آموزش برای همه اقشار مردم در فرهنگ ایرانی و سیستم آموزشی کشور بویژه برای معلولان و توان یابان، بر آمادگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت توانمندسازی این افراد و تقویت و ارتقای منابع آموزشی باز برای استفاده این قشر از جامعه تاکید کرد.

وی افزود: هرگونه همکاری در این زمینه نیازمند طرح و برنامه عملیاتی و جامع است.

در این دیدار پروفسور علیرضا درویشی، استاد دانشگاه علوم کاربردی زوریخ و هیات همراه بر اهمیت و نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ارائه تسهیلات و زیرساخت ها و منابع آموزشی باز برای استفاده معلولان و توان یابان تاکید کردند و خواهان همکاری بیشتر وزارت علوم و مجموعه آموزش عالی در این خصوص شدند.

این نماینده مرکز منطقه ای یونسکو در تهران همچنین آمادگی خود را در ارائه نقشه راه و پلتفرم جامعی دراین زمینه اعلام کرد.