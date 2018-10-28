مجوز استخدام ۱۳۰۰حق التدریس فنی و حرفه ای اخذ شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صالحی عمران صبح امروز در نشستی خبری که در سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد با اشاره به دغدغه های این دانشگاه گفت: این دانشگاه دغدغه رشد اشتغال دارد و این دغدغه می تواند به رشد اقتصادی کشور منجر شود.
وی ادامه داد: دغدغه اشتغال و دغدغه ارتباط دانشگاه با بازار کار دغدغه بسیار مهمی است و یکی از شاخص های مهم کیفیت دانشگاه ارتباط با صنعت و بازارکار است.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با بیان اینکه این دانشگاه یکی از ماموریتگراترین دانشگاههای کشور است، خاطر نشان کرد: دانشگاهی که در رشد تولید ناخالص ملی نقشی نداشته باشد مورد حمایت نیست این موضوع در برنامههای پیشنهادی وزیر علوم در مجلس شورای اسلامی نیز تاکید شده بود.
وی ادامه داد: بیش از ۱۷۰ هزار دانشجو در ۱۷۵ آموزشکده و دانشکده این دانشگاه در حال تحصیل هستند و می تواند فرصت خوبی برای اهداف مهم باشد دراین راستا کمیت آموزش مهارتی و هم توسعه کیفی دانشگاه جزء برنامه های وزارت علوم است.
صالحی عمران افزود: مهرماه سال جاری ۳۲۸ رشته کارشناسی ناپیوسته در دانشگاه فنی و حرفهای برای سال ۹۷ ایجاد شد که درراستای تکمیل مهارت پیشرفته دانشجویان و تقاضای بازار کار بود.
وی یادآورشد: این دانشگاه تنها دانشگاهی است که توانسته مجوز راهاندازی ۳۲۸ رشته کارشناسی ناپیوسته را از طرف شورای گسترش آموزش وزارت علوم دریافت کند.
وی در ادامه افزود: اخیرا با مجوز شورای گسترش آموزش عالی ۵ مرکز و دانشکده فنی و حرفهای نیز در کشور اجازه ارائه آموزشهای مهارتی را برای دختران دریافت کردند. در حال حاضر این دانشگاه ۵۲ مرکز ویژه دختران دارد.
وی ادامه داد: در ۶ ماهه اول امسال حدود ۵۰ میلیارد تومان صرف به روز رسانی تجهیزات، کارگاهها و آزمایشگاههای فنی و حرفهای شده است چراکه ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی یکی دیگر از مهمترین سیاستهای دانشگاه فنی و حرفهای و وزارت علوم است.
حذف برنامه های درسی نامتناسب با بازار کار
صالحی عمران افزود: در این راستا تلاش داریم برنامههای درسی دانشگاه را بازنگری کنیم تا اگر برنامهای متناسب با نیاز بازار و صنعت نباشد، از برنامه درسی حذف شود. در واقع در بازنگری برنامههای آموزشی تلاش داریم رابطهای بین اشتغال و آموزش عالی ایجاد شود که خوشبختانه دانشگاه برای به روز رسانی برنامههای خود اختیار برنامهریزی را از وزارت علوم دریافت کرده است.
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای در ادامه از ابلاغ آییننامه به شورای برنامهریزی آموزشی فنی و حرفهای توسط وزارت علوم به این دانشگاه خبر داد و گفت: این آییننامه هفته گذشته به امضای وزیر علوم رسید و پس از ابلاغ کمیتههای زیادی در حوزههای صنعت، خدمات و کشاورزی، هنر و رشتههای مختلف در دانشگاه فنی و حرفهای تشکیل شده است و به دنبال این هستیم که به واسطه این آییننامه برنامههای درسی را بر اساس نیاز بازار و شایسته محوری تدوین کنیم.
وی افزود: یکی از ضرورتهای آموزش عالی کشور اجرای طرح آمایش آموزش عالی مهارتی است که اگر این طرح به خوبی در دانشگاه فنی و حرفهای اجرایی شود؛ می توانیم نیازهای اشتغال در کشور را به صورت استانی و حتی شهرستانی بررسی کنیم و انعطاف پذیری برنامهریزی آموزشی رشتههای مورد نظر را تدوین کنیم. در واقع رشتهها و برنامههای آموزشی در دانشگاه فنی و حرفهای باید بر اساس نیاز استانی و شهرستانی تدوین شود.
آخرین وضعیت استخدام حق التدریس در دانشگاه فنی و حرفه ای
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای همچنین به آخرین وضعیت استخدام نیروهای حقالتدریسی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: طبق بند «ذ» ماده ۶۴ برنامه ششم توسعه قرار بود نیروهای حقالتدریسی قبل از سال ۹۰ به نیروهای رسمی تبدیل شوند. در واقع مجلس شورای اسلامی مصوبهای داشت که باید بر اساس آن وزارت علوم این نیروها را ساماندهی میکرد.
وی ادامه داد: با تلاش و پیگیریهایی که از سوی وزارت علوم و دانشگاه فنی و حرفهای صورت گرفت، مجوزهای استخدامی این افراد از سازمان اداری و استخدامی کشور اخذ شده و دانشگاه فنی و حرفهای در هیات امنای خود شرایط عمومی و اختصاصی را برای تبدیل وضعیت این نیروها تدوین کرده است.
وی افزود: در حال حاضر پرونده ۵۱۴ نفر از متقاضیان تبدیل وضعیت در کمیتههای بررسی شرایط و صلاحیت این افراد در دانشگاه فنی و حرفهای بررسی شده است و برای انجام مراحل قانونی استخدام نظیر گزینش و برخی از اقدامات مطالعاتی به سازمان مربوطه معرفی شدهاند و پرونده ۵۰۰ متقاضی دیگر در دست بررسی است که نتایج این افراد نیز در نیمه دوم سال اعلام میشود.
مجوز استخدام ۱۳۰۰ حق التدریس فنی و حرفه ای صادر شد
صالحی عمران ادامه داد: به طور کلی مجوز استخدام هزار و ۳۰۰ نفر از سازمان امور استخدامی اخذ شده است.
وی خاطر نشان کرد: تا ۵ سال آینده حدود ۸۰۰ نفر از مدرسان دانشگاه فنی و حرفهای بازنشسته خواهند شد که خوشبختانه با استخدام نیروهای جدید مشکلی در زمینه نیروی انسانی نخواهیم داشت.
اعزام مربیان به آلمان
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای از امضای تفاهم نامه همکاری این دانشگاه با دانشگاه آلمان در حوزه آموزشهای مهارتی خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه تعدادی از مربیان دانشگاه فنی و حرفهای به منظور توانمند شدن در حوزه آموزشهای مهارتی به کشور آلمان اعزام شده و دورههای کوتاه مدتی را آموزش خواهند دید. در واقع تلاش داریم این تفاهمنامه که بیشتر در حوزه آموزشهای فناوریهای نوین است، قبل از سال جاری اجرایی شود.
وی همچنین با اشاره به راه اندازی مرکز توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفهای در تهران خاطر نشان کرد: در واقع تلاش ما این است که مربیان و اعضای هیات علمی این دانشگاه همواره به روز رسانی شوند و آموزشهای لازم را در این زمینه از طریق این مرکز دریافت کنند.
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای از برنامه این دانشگاه برای تدوین آییننامه استخدامی و ارتقای اعضای هیات علمی ویژه دانشگاه فنی و حرفهای خبر داد و گفت: خوشبختانه با توجه به اهمیت آموزشهای مهارتی در سیاستهای وزارت علوم این وزارتخانه مجوزی را داده است که بر اساس آن بتوانیم آیین نامه ویژهای را برای ارتقا یا استخدام اعضای هیات علمی خود تدوین کنیم.
وی ادامه داد: براین اساس برای تغییر آیین نامه استخدامی و ارتقای اعضای هیات علمی ویژه دانشگاه فنی و حرفهای کمیته هایی تشکیل شده، چرا که مسیر ارتقای اعضای هیات علمی این دانشگاه بادیگر دانشگاه ها متفاوت است.
صالحی عمران افزود: درحال حاضر این آیین نامه درحال تدوین است و پس از نهایی شده به مراجع قانونی برای تایید ارسال می شود.
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