علیاری با غیبت حریفش در میدان به مدال برنز رسید!

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نماینده کشتی فرنگی ایران امشب در دیدار رده بندی وزن ۹۷ کیلوگرم رقابتهای قهرمانی جهان در مجارستان باید به مصاف آرتور الکسانیان قهرمان جهان و المپیک از ارمنستان می رفت که با عدم حضور این حریف در مسابقه، علیاری به عنوان برنده معرفی شد و مدال برنز گرفت.

علیاری روز گذشته در دور نخست برابر دمیرچی از ترکیه با نتیجه ۴ بر یک پیروز شد، اما در دومین مصاف خود مقابل موسی اولویف از روسیه ۴ بر یک شکست خورد و به گروه بازنده‌ها رفت. وی در نخستین مصاف در گروه بازنده‌ها برابر بک سلطان ماخمدوف از قرقیزستان با نتیجه ۹ بر صفر پیروز شد و در دومین مبارزه پرز مورا از ونزوئلا را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد و به رده‌بندی رسید.