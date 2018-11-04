ماکرون: «کالِدونیای جدید» به ماندن با فرانسه رأی داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز یکشنبه در اظهاراتی اعلام کرد: همه پرسی جدید در «کالِدونیای جدید» نشان داد که مردم این کشور به ماندن با فرانسه رأی دادند.
وی در ادامه افزود: افتخار می کنم که با مردم «کالِدونیای جدید» گام جدید در با هم بودن را برداشته ایم. این امر نشان دهنده اعتماد «کالِدونیای جدید» به پاریس است.
فرانسه امروز یکشنبه با آزمونی بزرگ روبرو بود چرا که ساکنین مجمع الجزایر «کالِدونیای جدید» واقع در جنوب غربی اقیانوس آرام قرار بود بعد از گذشت ۱۶۴ سال از تسلط فرانسویها، با حضور در همهپرسی استقلال، برای آینده خود تصمیم بگیرند.
برگزاری این همهپرسی وعدهای بود که دولت پاریس در راستای فرونشاندن تنشهای داخلی و پاسخ به مطالبه استقلال از سوی بومیان «کاناک»، به مردم جزیره داد.
با این حال، نظرسنجیها حاکی از آن بود که اغلب ۱۷۵ هزار نفری که واجد شرکت در همهپرسی هستند، با جدایی از فرانسه مخالفت میکنند چرا که علاوه بر سفیدپوستانی که ریشه غربی دارند، شماری از بومیان جزیره نیز به همپیمانی با پاریس خو گرفتهاند.
کالِدونیای جدید سالانه ۱.۵ میلیارد دلار از پاریس کمک مالی دریافت میکند و دارای ذخایر غنی از فلز نیکل است. در عین حال، با توجه به اهمیت روزافزون منطقه ایندوپاسیفیک برای کشورهای غربی، این مجمعالجزایر به لحاظ سیاسی و اقتصادی پایگاه راهبردی مهمی برای فرانسه محسوب میشود.
این مجمعالجزایر در پارلمان فرانسه ۲ نماینده و ۲ سناتور دارد.
