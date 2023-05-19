به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از زلزله ۷.۷ ریشتری در کالدونیای نو در جنوب غرب اقیانوس آرام خبر دادند.
این منابع اعلام کردند که هشدار سونامی صادر شده است.
کالِدونیای جدید یا کالِدونیای نوبه فرانسوی«Nouvelle-Calédonie»، نامهای عامیانه: Kanaky و Le caillou) مجموعهای از جزایر تحت تملک فرانسه (از ۱۸۵۳) در اقیانوس آرام است. این جزایر در محدودهٔ ملانزی در جنوب باختری اقیانوس آرام قرار دارند. کالدونیای نو از جزیرهٔ اصلی (Grande Terre)، جزیرههای لویالتی و چند جزیرهٔ کوچک تشکیل شدهاست. جمعیت کالدونیای جدید برابر با ۲۸۵٬۰۰۰ نفر برآورد شدهاست.
دریادار جیمز کوک آن را در ۱۷۷۴ نامگذاری کرد. کوههای این جزیره او را به یاد اسکاتلند (در لاتین: کالدونیا) میانداخت.
چندی قبل ،امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد، طی همه پرسی که در « کالدونیای جدید » انجام شد مردم این کشور به ماندن تحت حاکمیت فرانسه رای دادند.
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