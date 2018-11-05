پرونده حمید باقری درمنی در دیوان عالی تعیین شعبه شد

رمضانی یکی از وکلای حمید باقری درمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: با توجه به اعتراض ما به حکم صادره در پرونده، این پرونده به دیوان عالی ارسال شد، بر اساس شنیده ها این پرونده تعیین شعبه شده و به شعبه دوم دیوان عالی ارسال شده است.

وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده ،گفت: به هیچ وجه موضوع بدهکار بانکی در رابطه با باقری درمنی مطرح نیست، بحث جعل در دادگاه مطرح شد، متاسفانه در این پرونده بعضا شاهد بودیم که اعترافات سایر افراد در اثبات عناوین اتهامی منتسب به موکل، ملاک قرار گرفت که این موضوع صحیح نیست.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که پرونده باقری درمنی، ۵ متهم فراری دیگر دارد، آیا برای این متهمان پرونده دیگری مفتوح است؟ گفت: اسامی چند نفر به عنوان متهم اساسی مطرح شد که اکنون متواری هستند، روند رسیدگی باید به طوری می بود که در نهایت عنوان اتهامی افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، پس از رسیدگی به تمامی اتهامات از جمله اتهام این افراد، مطرح می شد که اینجا شاهد روند معکوس بودیم.

رمضانی در خصوص پیش بینی در مورد روند حقوقی رسیدگی به پرونده گفت: در قانون برای رسیدگی در دیوان عالی، بازه زمانی خاصی تعریف نشده است البته در مورد این پرونده ابهاماتی در مورد زمان رسیدگی مطرح است به طوری که این پرونده ۱۵۰ جلد دارد اما ما تا ۸۰ جلد پرونده را خواندیم و برای خواندن مابقی فرصت کافی در اختیار ما گذاشته نشد. علاوه بر این در رای صادره اسامی وکلا مطرح نشده است که این هم تخلف است چرا که در پرونده ای که رای آن اعدام است باید اسامی وکلا ذکر شود تا روند قانونی طی شود.

وکیل باقری درمنی با انتقاد از اینکه اتهام موکلم از معاونت در کلاهبرداری به افساد فی الارض رسید، گفت: علاوه براین موضوع، بحث پرداخت رشوه هم به صورت ناقص در دادگاه مطرح شد چرا که پرداخت رشوه طبق قانون تعریف مشخصی دارد که در کیفرخواست به آن توجه لازم نشد. همچنین باقری درمنی بیش از ۵۰ ماه است که در حبس است اما طبق قانون در رابطه با سلب حیات، ۲سال بیشتر نباید تحت تعقیب باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید باقری درمنی متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی است که طی ۹ جلسه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به صورت علنی با حضور خبرنگاران محاکمه و نهایتاً به اعدام محکوم شد.

افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیربخشی از اتهامات باقری درمنی است.

بر اساس آنچه قاضی صلواتی در جلسات دادگاه گفته، این پرونده ۱۵۵جلد و ۳۳ متهم دارد که ۵ متهم آن فراری هستند.