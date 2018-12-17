نقش پدرخوانده قیر در سردستگی شبکه کلاهبرداران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسلمی مورخ ۷/۷/۹۴ در مرجع انتظامی درباره نقش حمید باقری درمنی در جریان خرید قیر توسط شرکتهای شش گانه، این گونه اظهار کرده و میگوید: « آقای حمید باقری بعنوان همه کاره و مدیر آن شرکتها و رئیس آن مجموعه میباشد ،وی به شرکتها امر میکرده که خرید را از بورس انجام دهند و شخص خود آقای باقری فروش قیرها را در دفتر خود انجام میداد و پول آن را دریافت میکرد.»
وی ادامه میدهد: «تمام شرکتها و حتی شرکتهای انیس قائم کوثر و شرکت پرشین نام گستر پاسارگاد به دستور خود آقای باقری خرید را انجام میدادند و پولهایی که از فروش قیرها حاصل میشد توسط آقای باقری و به دستور ایشان هزینه میشد و یک فقره پولی که از حاصل فروش این ۶ شرکت انجام شده را برای خرید زمین آقای باقری واقع دراستان تهران خود شخص آقای باقری واریز کرده اند.»
ارتباط محمدرضا نصیری و حمید باقری درمنی
علیرضا مسلمی در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ درباره ارتباط محمدرضا نصیری و حمید باقری درمنی اظهار داشته است: « آقای نصیری مدیرعامل شرکت آریا برج هرم بودند که با آقای باقری آشناییت داشتند و اصلا من ایشان را نمیشناختم و ارتباطشان کلا با آقای باقری بوده و مراوداتشان در مورد ضمانتنامه بانکی و تسهیلات و خرید و فروش ملک بوده است و با شخص بنده هیچ ارتباط کاری نداشته اگر هم پولی یا حسابی از طرف اینجانب رد و بدل شده است مربوط به معاملات آقای باقری با ایشان بوده است.» (ج ۶۸ ص. ۱۱۷۱۶)
وی در همین اظهارات در پاسخ به سوالی درباره اموال متعلق به آقای حمید باقری درمنی که به نام محمدرضا نصیری مدیرعامل شرکت آریا برج هرم میباشد، قید میکند: «بنده فقط دو مورد از آن را اطلاع دارم یک برجی واقع در ولنجک و یک مورد هم برجی واقع در بابلسر که به نام آقای نصیری میباشد.»
این فرد در ادامه اظهارات خود در خصوص نقش باقری درمنی در انجام معاملات میگوید: «پولهایی که به حساب بنده از طرف شرکت آریا برج هم صورت گرفته از طریق خود آقای باقری انجام شده و مستندات و چکها یش هم در دفتر آقای باقری رویت شد و به صورت مشروح هم موجود است. این بخشی از دادوستدهای آقای باقری با شرکت آریا برج هرم بوده که در حساب بنده گردش داشته و آقای باقری توسط حساب جاری بنده خرج کرده و یا معاملاتی انجام شده است.
نحوه خرید شرکتهای ششگانه
مسلمی فرد مورد اعتماد درمنی که معاملات را انجام میداد در مورخ ۲۱ /۱/ ۹۲ درباره نحوه خرید توسط شرکتهای مورد نظر، اینگونه عنوان میکند: «شرکتهای اعتمادگستر سهیل، طلوع اقتصاد مازند، معتمد بازرگان قائم و حافظان انرژی شایان جهت وثیقه با بنده مشورت کردند و بنده گفتم که با آقای باقری صحبت میکنم، اگر ایشان صلاح دانستند وثیقه را در اختیارتان میگذاریم و پول وثیقه را دریافت میکنیم. بنده با آقای باقری صحبت کردم و ایشان هم قبول کردند و گفتند که دو شرکت هم خودمان خرید کنیم و بنده شرکت انیس قائم کوثر و شرکت پرشین نام گستر پاسارگاد را هم به بورس معرفی کردم و این دو شرکت هم خرید انجام دادند و وثایق این شرکتها را بنده گذاشتم. ما فقط پول وثیقه را گرفتهایم... بنده بغیر از اینکه وثیقهگذار بودم و در شرکت نفت جی هیچ خریدی انجام ندادهام و شرکتهای خریدار خود جوابگو خرید و برداشت و فروش بار قیر از شرکت نفت جی میباشند وشرکتها بدهکار هستند. باز هم بگویم که وثایق متعلق به آقای باقری میباشد و بنده بعد از مشورت با ایشان و با دستور ایشان وثایق را در اختیار شرکتها جهت خرید قیر گذاشتم و بابت خرید شرکت انیس قائم کوثر و شرکت پرشین نام گستر پاسارگاد هم که خرید انجام شده فروش با ما بده و پول به حساب آقای باقری رفته و ایشان بدهکار دو شرکت ها میباشند .
وی در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان میکند: تمام رایزنیهای پالایشگاه را هم آقای باقری با آقای جزایری و آقای مجید باقری انجام میدادند ،اصل موضوع آقای یعقوب میزانی و آقای مجید باقری و آقای جزایری بودند که همه عوامل آقای باقری بودند و از ایشان دستور میگرفتند .
با یک نقشه و یک ترفند از قبل طراحی شده جزایری به ترکیه فراری داده شد
فریبرز فیروزبخت مدیرعامل وقت شرکت نفت جی یکی دیگر از متهمین این پرونده است که در پاسخ به سوالی درباره ارتباط آقایان حمید باقری درمنی، سید محمود جزایری و امین نیکباف، اینگونه پاسخ میدهد: « آقای جزایری کارپرداز آقای حمید باقری درمنی و نماینده ایشان در نفت جی بودند و خرید قیر توسط آقای جزایری برای آقای درمنی انجام میشده است. در مذاکرات تفاهم نامه پالایشگاه پرنده آبی مذاکره کننده اصلی آقای جزایری و با حضور آقای حمید باقری درمنی بوده است و برادر ایشان (آقای مجید باقری درمنی) نیز در این جلسات بودهاند. ضمنا آقای حمید باقری در جریان تحویل ۷۵ تن قیر قبل از انعقاد قرارداد بوده است و این تحویل با هماهنگی ایشان انجام شده است و در آن موقع هیچ ادعا و مشکلی نبود و با یک نقشه و یک ترفند از قبل طراحی شده آقای جزایری به ترکیه فراری داده (مشابه شخصی به نام نصیری) و علیه او در تهران شکایت صوری کرده است و حال مدعی تحویل ۵ تن قیر شده است.»
فیروزبخت در مورخه ۱۴/ ۳/ ۱۳۹۴ در اظهارات خود این چنین بیان میکند که: ... تمام مستندسازیهای شرکتهای فجرگستر و آریا برج هرم با آقای جزایری صرفا مستند سازی برای جدا کردن شخصیت ایشان از این بازیهاست و الا چطور میشود که نمایندهشان آقای محمود جزایری باشد، اما با ایشان مکاتبه هم داشته باشند. صرفا جهت رد گم کردن و جدا کردن آقای باقری از آقای جزایری برای اجرای مرحله دوم میباشد.
نحوه اقدامات گروه باقری درمنی و افراد موثر گروه
امیر شیری، فرد دیگری است که باید به اظهارات او توجه کرد، وی در اظهارات خود درباره نحوه اقدامات گروه باقری درمنی و افراد موثر گروه اظهار کرده است که: «اول اینکه آقای حمید باقری راس هرم بودند و ایشان سه فرد امین داشتند. نفر اول آقای کیانوش افشین بود که حمید باقری در تمام موارد با ایشان مشورت میکرد و آقای افشین از همه کارهای باقری باخبر بود. نفر دوم آقای علیرضا مسلمی بود که آقای حمید باقری تمامی املاک و پولها را توسط ایشان جابجا میکرد و قراردادهای مهم از جمله نفت جی توسط مسلمی اجرا میشد و مسلمی ملکهای باقری را که به نام خودش کرده بود جهت ترهین نفت جی استفاده میکرد و خودش را وثیقهگذار معرفی میکرد و حواله قیرها و خرید و فروش انجام میداد. البته همگی با هماهنگی و دستور مستقیم آقای باقری.
نفر سوم آقای محمدرضا نصیری بود که تمام کارهای وام بانکی، ضمانت نامهها را انجام میداد و با بانکها در ارتباط بود و تمامی دستورات باقری را جهت اخذ ضمانت نامه یا تنزیل آن را انجام میداد.
نظر شما