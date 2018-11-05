نمایشگاه «دونالد سلمان» افتتاح شد/ برگزاری تا ۲۳ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، نمایشگاه آثار کاریکاتور سیدمسعود شجاعی طباطبایی با عنوان «دونالد سلمان» و با مضامین استکبارستیزی و مهاجرت، یکشنبه ۱۳ آبان افتتاح شد.
محسن مومنیشریف رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی با حضور در نمایشگاه آثار کاریکاتور سیدمسعود شجاعی طباطبایی با مضامین استکبارستیزی و مهاجرت درباره آثار و ویژگیهای شخصیتی شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری گفت: واکنش سریع و همراهی و هم گامی با مردم انقلابی از ویژگیهای هنرمندان انقلاب اسلامی ایران است. این نمایشگاه نیز شامل آثاری از سیدمسعود شجاعیطباطبایی است که جزو همین هنرمندان انقلابی است. شجاعی هنرمندی بینالمللی است که در رشته خود در جهان صاحب احترام و تکریم است. وی آنچنان شناخته شده است که هرگاه فراخوانی بینالمللی را منتشر میکند و از کاریکاتوریستهای خارجی درخواست شرکت در آن فراخوان را میدهد، کاریکاتوریستهای بیش از ۷۰ کشور جهان با این هنرمند همکاری میکنند و آثارشان را برای وی ارسال میکنند. نمونه آن را میتوان در نمایشگاههای کاریکاتور ترامپیسم، هولوکاست، پایان داعش و بسیاری دیگر که همین اواخر در حوزه هنری برگزار شد، مشاهده کرد. این موضوع جایگاه تثبیت شده و شناخته شده هنرمندی همچون مسعود شجاعی را نشان میدهد که مشابه آن را در ایران کمتر دیدهایم.
مومنی افزود: شهرت جهانی شجاعی طباطبایی به دلیل قوت آثار وی به لحاظ طراحی، فرم و مضمونهای روز است. شجاعی با چشمانی باز آگاهی بسیار دقیقی نسبت به رویدادهای روز پیرامون خود دارد و به سرعت واکنشهای هنری جذاب خود را نشان میدهد. به این ترتیب آثارش بسیار مورد توجه هنرمندان و مردم هنردوست جهان قرار میگیرد. به همین میزان هم آثار این هنرمند مورد بغض و انزجار برخی دولتها واقع میشود.
مومنی با اشاره به همزمانی برپایی این نمایشگاه با سالروز ۱۳ آبان به عنوان روز دانشآموز گفت: شاید هنگامی که ۲۰ سال پیش چنین نمایشگاهی برپا میشد کمتر کسی درک کاملا درستی از چرایی برگزاری آن و فهم عمیقی از مضامین آن آثار میتوانست داشته باشد اما امروزه شاهد ارایه مفاهیم و مضامینی از سوی شجاعی هستیم که پایان قدرت آمریکا را بیان میکند و مخاطب این موضوع را بهخوبی میفهمد و با آن همراه میشود. همچنین شجاعی با آثارش نشان داد که میشود با شخصیتی همچون ترامپ به راحتی شوخی کرد و موارد بسیار زیادی که درخور شخصیت اوست را در قالب هنر کاریکاتور بیان کرد.
وی در پایان گفت: قالب کاریکاتور بهترین زبان برای بیان مفاهیم و مضامین گوناگون است. کاریکاتور زبانی بینالمللی است که هرچه سادهتر باشد، قویتر و گیراتر خواهد شد. در این نمایشگاه نیز شاهد چنین آثاری هستیم که در عین سادگی بهشدت قدرتمند و جذاب بر مخاطب خود تاثیر میگذارد و او را به اندیشه وادار میکند. این ویژگیها موجب تمایز مثبت شجاعی در ابعاد بینالمللی یک هنرمند میشود. همین تمایز نیز مقبولیت و علاقه بیشتر جامعه هنری جهانی و مردمی را برای شجاعی در پی خواهد داشت.
نمایشگاه «دونالد سلمان» با ۸۵ اثر در ۲ بخش اسکتبارستیزی و آموزش گام به گام مهاجرت اثر سیدمسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری عصر روز گذشته همزمان با سالروز ۱۳ آبان به عنوان روز دانشآموز و استکبارستیزی گشایش پیدا کرد.
این نمایشگاه تا ۲۳ آبان در گالری ابوالفضل عالی به نشانی خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ میزبان علاقهمندان است.
عکس کنار خبر از کمیل حسین بیگی است.
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