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کد مطلب 4455333
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۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۳۶

برترین گلهای هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۹-۲۰۱۸

برترین گلهای هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۹-۲۰۱۸

لیگ قهرمانان اروپا به پایان خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا رسید.

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