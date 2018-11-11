دریافت 7 MB کد مطلب 4455333 https://mehrnews.com/xMSDb ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۳۶ کد مطلب 4455333 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۳۶ برترین گلهای هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۹-۲۰۱۸ لیگ قهرمانان اروپا به پایان خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا رسید. کپی شد مطالب مرتبط «ناواس» به زودی رئال مادرید را ترک خواهد کرد! دیدار تیم های یونتوس و منچستریونایتد تقدیر باشگاه یوونتوس از رونالدو پس از رسیدن به رکورد ۴۰۰ گل تاثیر ویژه «رونالدو» در یوونتوس برچسبها لیگ قهرمانان اروپا کریستیانو رونالدو منچستریونایتد یوونتوس
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