دریافت 3 MB کد مطلب 4456804 https://mehrnews.com/xMTfc ۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۴۳ کد مطلب 4456804 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۴۳ لحظه اصابت موشک مقاومت به اتوبوس نظامیان رژیم صهیونیستی حماس فیلمی از لحظه اصابت دقیق موشک مقاومت به اتوبوس حامل نظامیان رژیم صهیونیستی را منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط در صورت ادامه تجاوزات صهیونیستها پاسخ مقاومت کوبنده تر خواهد بود ادامه حملات صهیونیستها علیه مناطق مسکونی غزه/پاسخ موشکی مقاومت سیلی موشکی مقاومت به صهیونیستها/ «گنبد آهنین» همچنان ناکارآمد دهها شهرک نشین در حملات موشکی حماس مجروح شدند آخرین اخبار از تلفات حمله های هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه ملت فلسطین قادر به درهم شکستن تحرکات صهیونیستهاست اتوبوس صهیونیستها با موشک هدف قرار گرفت/ حمله تل آویو به ساختمان تلویزیون فلسطین برچسبها رژیم صهیونیستی فلسطین مقاومت فلسطین
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