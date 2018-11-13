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کد مطلب 4456804
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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۴۳

لحظه اصابت موشک مقاومت به اتوبوس نظامیان رژیم صهیونیستی

لحظه اصابت موشک مقاومت به اتوبوس نظامیان رژیم صهیونیستی

حماس فیلمی از لحظه اصابت دقیق موشک مقاومت به اتوبوس حامل نظامیان رژیم صهیونیستی را منتشر کرد.

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