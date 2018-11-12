اتوبوس صهیونیستها با موشک کورنت مقاومت فلسطین هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع وابسته به اشغالگران شلیک ۲۰۰ موشک از غزه به شهرک های صهیونیست نشین را مورد تایید قرار دادند.

این در حالی رسانه های رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیر خطر مجددا در شهرک های اطراف غزه خبر دادند.

منابع خبری از افزایش تعداد صهیونیستهایی که بر اثر حملات موشکی زخمی شده اند به ۱۹ صهیونیست خبر دادند.

این در حالی است که گنبد آهنین رژیم صهیونیستی فقط ۶۰ موشک از ۲۰۰ موشک را رهگیری کرد.

رسانه های رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن مجدد آژیر خطر در عسقلان و شمال سدیروت و شهرک های مجاور غزه خبر دادند.

این رسانه ها از به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک های بیت لحم، الخلیل، بحر المیت و اریحا و شرق النقب خبر دادند و به اصابت موشک فلسطینی ها به ساختمانی در شهرک اشکول اشاره کردند.

منابع خبری اعلام کردند که در حملات موشکی مقاومت فلسطین ۱۳ صهیونیست زخمی شده اند.

از سوی دیگر منابع خبری گزارش دادند که اتوبوسی که در شهرک کفار عزه از سوی مقاومت فلسطین هدف قرار گرفت نظامیان اسرائیلی را حمل می کرد.

منابع فلسطینی از تشدید حملات موشکی مقاومت فلسطین به شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه و زخمی شدن ۱۲ صهیونیست بر اثر آن خبر دادند.

رسانه های رژیم صهیونیستی از باز شدن پناهگاهها به سوی شهرک نشینان در شهرک های اطراف غزه خبر دادند.

گروههای مقاومت فلسطین با موشک های با برد بیشتر منطقه بحر المیت را نیز هدف قرار دادند.

اتاق مشترک مقاومت فلسطین با اشاره به ادامه حملات موشکی به شهرک های اطراف غزه و اصابت دقیق آنها به هدف به شکل مستقیم، تهدید به افزایش حملات موشکی به صهیونیستها در صورت ادامه حملات اشغالگران به غزه کرد.

صدای آژیر خطر برای اولین بار در بحر المیت شنیده شد.

بر اثر حملات موشکی رزمندگان مقاومت تاکنون ۱۰ صهیونیست زخمی شده اند.

رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن یک نظامی صهیونیست در حملات موشکی رزمندگان مقاومت به شهرک نحال عوز خبر دادند.

رسانه های این رژیم به زخمی شدن ۵ صهیونیست نیز اشاره کردند.

جهاد اسلامی اعلام کرد که واکنش مقاومت یک واکنش طبیعی به نام ملت فلسطین است.

خبرنگار المنار اعلام کرد: مقاومت فلسطین گذرگاه کرم ابوسالم در جنوب غزه را هدف قرار داده است.

منابع فلسطینی اعلام کردند: مقاومت فلسطین یک نوع موشک هدایت شونده از نوع کورنت به سوی اتوبوس صهیونیستها شلیک کرده است که بر اثر آن یک صهیونیست زخمی شده است.

منابع فلسطینی از وخامت حال این صهیونیست خبر دادند.

آویخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی حمله به اتوبوس اسرائیلی را تایید و اعلام کرد: در نتیجه حملات موشکی گروههای فلسطینی از غزه به شهرک های اسرائیلی اطراف غزه یک اتوبوس اسرائیلی به شکل مستقیم هدف قرار گرفته است.

رسانه های این رژیم از زخمی شدن ۶ صهیونیست که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است، خبر دادند.

این رسانه ها اذعان کردند که بیش از ۱۰۰ موشک از غزه ظرف ۴۰ دقیقه به سوی صهیونیستها شلیک شده است.

یک رسانه صهیونیست اوضاع در شهرک های اطراف غزه را به مثابه جنگ واقعی توصیف کرد.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که ارتش این رژیم از شهرک نشینان خواسته است که به پناهگاه بروند.

این در حالی است که رسانه های رژیم صهیونیستی به شنیده شدن صدای آژیر در شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه و شلیک موشک از سوی مقاومت فلسطین به شهرک سدیروت اشاره کردند.

منابع خبری از زخمی شدن شماری از صهیونیستها در نتیجه حملات موشکی مقاومت فلسطین خبر دادند.

شبکه المنار از شلیک موشک مقاومت فلسطین به شهرک صهیونیست نشین دوگیت خبر داد و اعلام کرد: بالگردهای رژیم صهیونیستی مناطقی از غزه را هدف قرار داده اند.

خبرنگار المیادین از شلیک دهها موشک از سوی مقاومت فلسطین به سوی اراضی اشغالی خبر داد.

همزمان جنگنده های رژیم صهیونیستی مراکز مقاومت را در بیت لاهیا در شمال غزه هدف قرار دادند.

منابع خبری اعلام کردند که سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از شروع حملات هوایی به اهدافی در غزه خبر داده است.

جنگنده های رژیم صهیونیستی نوار مرزی غزه با مصر را نیز بمباران کردند.

رسانه های رژیم صهیونیستی از تحرکات نتانیاهو و رایزنی های امنیتی نخست وزیر این رژیم به دنبال تشدید اوضاع خبر دادند.

منابع وزارت بهداشت غزه اعلام کردند که بر اثر این حملات دو فلسطینی شهید و سه نفر دیگر زخمی شده اند.

اویخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که تاکنون ۲۰ هدف حماس و جهاد اسلامی با جنگنده، بالگرد و تانک هدف قرار گرفته است.

وی ادعا کرد: ۱۰ هدف در شمال قطره از جمله مراکز نظامی و دیده بانی، در جنوب غزه ۱۰ هدف، زده شده است.

در مدت زمانی کمتر از ۲۴ ساعت پس از عملیات مرگبار ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه، مقامات وزارت بهداشت فلسطین اعلام کردند که در حملات هوایی این رژیم به نوار غزه دست کم سه فلسطینی به شهادت رسیدند.

«جنبش مقاومت اسلامی» (حماس) نیز اعلام کرد که در یکی از حملات هوایی روز دوشنبه رژیم صهیونیستی، ساختمان ایستگاه تلویزیونی این گروه هدف قرار گرفته و ویران شده است. هنوز از شمار تلفات حمله به این ایستگاه تلویزیونی اطلاعی در دست نیست.