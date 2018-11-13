دهها شهرک نشین در حملات موشکی حماس مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که در جریان حملات موشکی نیروهای حماس به مناطق اشغالی طی شب گذشته دستکم ۴۶ شهرک نشین صهیونیست مجروح شده‌ و دو صهیونیست نیز در «عسقلان» به هلاکت رسیده اند.

نیروهای مقاومت فلسطین در پاسخ به حملات شب گذشته رژیم صهیونیستی به خانیونس، شهرک‌های حومه نوارغزه را هدف حملات راکتی و خمپاره‌ای خود قرار دادند.

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که شامگاه دوشنبه بیش از ۱۰۰ راکت و خمپاره از غزه به سمت شهرک‌های «سدیروت»، «نتیفوت» و «حوف اشکلون» در نزدیکی غزه شلیک شد.

منابع صهیونیستی تاکید کردند که در این حملات راکتی نیروهای مقاومت یک دستگاه اتوبوس حامل شهرک‌نشینان در نزدیکی نوارغزه هدف قرار گرفته و آژیر خطر در شهرک‌های اطراف غزه به صدا درآمده است.

اتاق عملیات مشترک گروه‌های مقاومت فلسطین اعلام کرد که حملات شامگاه دوشنبه در پاسخ به شهادت هفت نفر از نیروهای مقاومت در حمله دیشب رژیم صهیونیستی به جنوب نوارغزه صورت گرفته است.