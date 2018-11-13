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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۸:۳۲

رسانه های صهیونیست اذعان کردند؛

سیلی موشکی مقاومت به صهیونیستها/ «گنبد آهنین» همچنان ناکارآمد

سیلی موشکی مقاومت به صهیونیستها/ «گنبد آهنین» همچنان ناکارآمد

موشک باران نیروهای مقاومت علیه اراضی اشغالی در حالی ادامه دارد که سامانه دفاع موشکی «گنبد آهنین» همچنان در دفع این حملات ناکارآمد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که نیروهای مقاومت فلسطین موفق شدند بیش از ۴۷۰ موشک از سمت نوارغزه به سمت اراضی اشغالی شلیک کنند.

رسانه های این رژیم همچنین اذعان کردند که سامانه دفاع موشکی «گنبد آهنین» همچنان ناکارآمد بوده و توانسته تنها ۱۰۰ موشک از میان ۴۷۰ موشک شلیک شده به سمت اراضی اشغالی را رهگیری کند.

این سامانه موشکی روز گذشته نیز نتوانسته بود حملات موشکی نیروهای مقاومت را که در پاسخ به تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه نوارغزه صورت گرفت دفع کند.

این در حالی است که حملات وحشیانه جنگنده های رژیم صهیونیستی علیه مناطق مسکونی نوارغزه ادامه دارد و در جریان آن تاکنون چندین فلسطینی به شهادت رسیده اند.

کد مطلب 4456836

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    نظرات

    • شهروند IR ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
      4 0
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      سوال:چراشليك نيروهاي مقاومت كشته نميده ازاسراييليها اما حملات اسراييليها شهيد ميده؟
    • امیر IR ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
      1 0
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      جالبه 370 موشک شلیک شده فقط 2 نفر از صهیونیسم کشته شد
      • IR ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
        0 0
        دلیلش اینه قبلش آژیر خطر زدن همشون پناه بردن توی سوراخ موشهایی بتنی و فولادی.
    • IR ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
      0 0
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      جمعیتشون فکر کنم کمه
    • FR ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
      0 0
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      جمهوری اسلامی همواره حامی مظلوم است. مرگ بر اسراییل

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