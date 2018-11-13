سیلی موشکی مقاومت به صهیونیستها/ «گنبد آهنین» همچنان ناکارآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که نیروهای مقاومت فلسطین موفق شدند بیش از ۴۷۰ موشک از سمت نوارغزه به سمت اراضی اشغالی شلیک کنند.

رسانه های این رژیم همچنین اذعان کردند که سامانه دفاع موشکی «گنبد آهنین» همچنان ناکارآمد بوده و توانسته تنها ۱۰۰ موشک از میان ۴۷۰ موشک شلیک شده به سمت اراضی اشغالی را رهگیری کند.

این سامانه موشکی روز گذشته نیز نتوانسته بود حملات موشکی نیروهای مقاومت را که در پاسخ به تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه نوارغزه صورت گرفت دفع کند.

این در حالی است که حملات وحشیانه جنگنده های رژیم صهیونیستی علیه مناطق مسکونی نوارغزه ادامه دارد و در جریان آن تاکنون چندین فلسطینی به شهادت رسیده اند.