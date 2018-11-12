آخرین اخبار از تلفات حمله های هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در مدت زمانی کمتر از ۲۴ ساعت پس از عملیات مرگبار ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه، مقامات وزارت بهداشت فلسطین اعلام کردند که در حملات هوایی این رژیم به نوار غزه دست کم سه فلسطینی به شهادت رسیدند.

«جنبش مقاومت اسلامی» (حماس) نیز اعلام کرد که در یکی از حملات هوایی روز دوشنبه رژیم صهیونیستی، ساختمان ایستگاه تلویزیونی این گروه هدف قرار گرفته و ویران شده است. هنوز از شمار تلفات حمله به این ایستگاه تلویزیونی اطلاعی در دست نیست.

گفتنی است که به موازات حملات هوایی، واحدهای توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز مواضعی را در نوار غزه هدف قرار دادند.

این در حالی است که ساعاتی پیش گروههای مقاومت فلسطین با اشاره به شکست طرح خطرناک صهیونیستها در غزه، از آمادگی برای دادن درسی فراموش نشدنی به دشمن صهیونیست خبر دادند.

خبرگزاری المیادین نیز به نقل از اتاق عملیات مشترک گروههای مقاومت فلسطین اعلام کرد که «مقاومت موفق به شکست طرح خطرناک و بزرگ رژیم صهیونیستی شد. هدف طرح مقاومت و وارد کردن ضربه سنگین به آن بود».

در بخشی دیگر از بیانیه گروههای مقاومت فلسطین آمده است: «مردان ما و رزمندگان مقاومت شب گذشته در شرق خانیونس حماسه ساز شدند. مقاومت هفت نفر از بهترین فرزندانش را در راه دفاع از سرزمین و ملت و شکست دشمن از دست داد».