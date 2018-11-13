آخرین تغییرات در جشنواره هنرهای تجسمی فجر/ فروش آثار جدی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست برگزارکنندگان جشنواره هنرهای تجسمی فجر و گالریداران تهران با هدف جذب مشارکت و همکاری نگارخانهداران در این دوره جشنواره شامگاه گذشته ۲۱ آبان ماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
در این نشست که با حضور هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، ابراهیم حقیقی دبیر یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، امیر سقراطی دبیر هنری جشنواره، محسن سلیمانی مدیر اجرایی جشنواره برپا شد، همکاری گالریداران در جشنواره به عنوان یک نکته مغفول مانده دورههای پیشین این رویداد هنری مطرح شد.
بازنگری در یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی
هادی مظفری با اعلام اینکه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر یک تغییر و بازنگری نسبت به جشنوارههای گذشته دارد، گفت: رویکرد امسال جشنواره این است که اقتصاد را در بخش هنرهای تجسمی فعال کنیم در همین راستا بخش گالریها را به جشنواره اضافه کردهایم و در کنار ۱۳ نفری که از پیشکسوتان هنرهای تجسمی، شورای سیاستگذاری جشنواره امسال را تشکیل دادهاند یک نفر را به عنوان نماینده گالریها انتخاب کردیم.
وی ادامه داد: ما تصمیم گرفتیم امسال برای نخستین بار جشنواره به ۲ شکل ورودی داشته باشد یکی اینکه افراد از طریق سایت برای حضور در جشنواره ثبتنام کنند و دوم اینکه با اختصاص نیمی از فضای موجود به آثار گالریهای منتخب، زمینه حضور افراد مهیا شود.
رییس شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در سخنانش بر این نکته که ۵۰ درصد آثار این جشنواره میتواند با همکاری گالریها برای فروش و ۵۰ درصد برای رقابت و جایزه ارایه شود، تاکید کرد.
وی سالن اصلی جشنواره را سالن موسسه فرهنگی هنری صبا معرفی کرد که چیزی حدود ۷۰۰ اثر گنجایش دارد و در ادامه اظهار کرد: پیشبینی ما این است که نیمی از گنجایش فضاهای موجود به آثار گالریها و مابقی به آثار ۱۰ رشته هنری جشنواره هنرهای تجسمی فجر اختصاص یابد.
مظفری با اشاره به اینکه هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گالریها و هنرمندان سه ضلع یک مثلث هستند که نبود یکی خلا بزرگی در دیگری ایجاد خواهد کرد، گفت: هنرهای تجسمی بازیگرانی دارد که یکی از بازیگران آنها گالریها هستند و حضورشان باید جدی و موثر باشد. ما امسال تلاش داریم حضور گالریها در فضای هنری کشور دیده شود و در همین راستا هم برنامههایی برای اردیبهشت ماه سال آینده داریم.
ابراهیم حقیقی دبیر یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی نیز تاکید کرد: قصد ما این است که با رفع کاستیهای دوره گذشته پیشرفتهتر عمل کنیم. این اعتقاد که اگر یک اثر هنری در قرن حاضر بخواهد به دست مخاطب برسد باید به فروش رسد جزو موارد غیرقابل انکار است و نظام پیشرفته مدنی نشان داده که حضور گالری برای اینکه یک هنرمند اثرش را به یک خریدار ارایه کند، لازم است.
میخواهیم به هنر معاصر توجه شود
وی با قرائت بخشهای مختلف فراخوان یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر و تاکید بر اهمیت معاصر بودن آثار اظهار کرد: ما میخواهیم به هنر معاصر توجه شود البته تحقق این موارد به نوع تفکر و حضور گالریداران بستگی دارد. ممکن است هر گالری با ۱۵ اثر در جشنواره حضور داشته باشد یا امکان دارد با همکاری تعداد بیشتر گالریداران ما بخواهیم که حداکثر هر گالریدار ۱۰ اثر ارایه کند. ما میخواهیم با قیمتهای بالایی که آثار در حراجها به فروش میرسد در جشنواره حضور پیدا نکنید چون ما میخواهیم فروش رفتن آثار هنری را همگانی کنیم.
جشنواره هنرهای تجسمی فجر مثل سالهای قبل با در نظر گرفتن موضوع آزاد، رویکردها و مسابقهای که بین ۱۰ رشته برگزار میکند، رویه خود را ادامه میدهداین گرافیست در پایان تاکید کرد: جشنواره هنرهای تجسمی فجر مثل سالهای قبل با در نظر گرفتن موضوع آزاد، رویکردها و مسابقهای که بین ۱۰ رشته برگزار میکند، رویه خود را ادامه میدهد. در بخش مسابقه ما در ۱۰ رشته به دعوت آثار پرداختهایم اما آنچه برایمان سوال است این است که آیا گالریها تمایلی به ارایه آثاری در بخشهایی چون کاریکاتور، سرامیک و سفال یا عکس هم دارند؟
گالریها و انجمنها ۲ بخش نادیده گرفته شده است
امیر سقراطی دبیر هنری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر نیز گالریها و انجمنها را ۲ بخش فعال حوزه هنری که همیشه نادیده گرفته میشوند دانست و افزود: با فعالیت مظفری در دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این نوید داده شد که تعامل با این دو صنف هنری مستحکمتر شود.
وی با تاکید بر لزوم سپردهشدن کار هنرهای تجسمی به فعالان این حوزه، تصریح کرد: برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر همیشه یک اتفاق دانشجویی تلقی میشد و در تمام ۱۰ سال برگزاری آن با اینکه افراد سعی کردند جشنواره هنرهای تجسمی فجر را ارتقا دهند ولی گاه به دلیل اینکه بخش زیادی از بدنه هنرهای تجسمی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قهر بود، کاری پیش نرفت و این مهمترین آسیبشناسی است که باید به آن توجه شود.
وی افزود: من امیدوارم گالریدارها که همیشه به دنبال کشف استعدادها و افراد حرفهای هستند، در این دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر به کشف هنرمندان جدیدی برسند و دست جوانی را که ممکن است شهرستانی باشد برای ورود به عرصه حرفهای و مطرح شدن، بگیرند.
سلیمانی مدیر اجرایی یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی نیز بیان کرد: اگر در این دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر اتفاقی رقم میخورد و ما با تغییر و تحول میخواهیم به چشماندازی که ترسیم کردهایم برسیم، به این دلیل است که ورای مسابقاتی که برگزار میشود، آثاری هم از سوی گالریدارها به نمایش گذاشته میشود.
در بخش بعدی این جلسه مدیران گالریهای مختلف چون گلستان، سیحون، اثر، شیرین، آتبین، الهه، آریا، اعتماد،ثالث، هور، مژده، ویستا، ایرانشهر،فرمانفرما، اُ، آشیان نقش و مهر، هما، هفت ثمر، اعتماد ،Ag، شیث، دستان، شکوه، محسن، دنا، نقش جهان سوالهایی درباره نحوه حضور گالریها و همکاری گالریداران مطرح کردند.
گالریها نقش سینماهای منتخب پیدا کنند
مظفری نیز درباره فلسفه همکاری گالریها در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی گفت: تلاش ما این است که دور هم جمع شویم و یک کار جمعی انجام دهیم. حضور گالریها در این دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر از یک ایده بوجود آمد و پیشنهاد اول این بود که کارکرد گالریها تبدیل به کارکرد سینما شود و اگر قرار است آثار ۱۰ رشته طی ۱۰ روز به نمایش درآید هر روز در یک گالری آثار یک بخش عرضه شود اما این طرح به دلیل کمبود زمان و پربودن برنامه گالریها محقق نشد. بر همین اساس ما گفتیم امسال کار را در فضای عمومی به انجام رسانیم و در صورتی که با نتیجه خوبی روبهرو شدیم سال بعد گالریها نقش سینماهای منتخب را در جشنواره فیلم فجر پیدا کنند.
وی افزود: ما امروز بین سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی احساس خلا میکنیم و میخواهیم فاصله موجود برای رسیدن به موفقیت جشنوارههای فجر در سایر رشتههای هنری را با همکاری گالریها پر کنیم.
مظفری درباره فروش آثار هنری در جشنواره هنرهای تجسمی فجر که نکته مبهم برای گالریدارن بود بیان کرد: یکی از برنامههایی که باید روی آن کار کنیم بحث فروش آثار است. ما باید دست به دست هم دهیم چراکه وقتی جشنی برگزار کردیم میتوانیم افراد را برای خرید آثار هنری دعوت کنیم اما در یک نمایشگاه این بضاعت کمتر میشود. ما روی بخش حمایتی فکر کردهایم و به طور جدی ورود پیدا میکنیم.
این مدیر هنری به مدیران نگارخانهها و نمایندگانشان گفت: اگر به نیت اقتصادی و معرفی گالریهای تان وارد این عرصه نمیشوید من از شما گالریدارها دعوت میکنم تا برای یک کار جمعی در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر مشارکت کنید.
وی درباره فروش آثار هنری در جشنواره هنرهای تجسمی فجر بیان کرد: یکی از برنامههای که جدی باید روی آن کار کنیم همین بحث فروش آثار است. ما باید دست به دست هم دهیم چراکه وقتی جشنی را برگزار کردیم، میتوانیم افراد را برای خرید آثار هنری دعوت کنیم اما در یک نمایشگاه این بضاعت کمتر میشود. ما روی بخش حمایتی فکر کردهایم و به طور جدی ورود پیدا میکنیم.
در پایان رییس شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر درباره چیدمان آثار هنری که سوال دیگر گالریداران بود گفت: اینکه چیدمان ۳۰۰ اثر از گالری داران در این دوره جشنواره چگونه باید باشد با نظر و خرد جمعی برنامه ریزی می شود و ما در همین جلسات برای تمامی این موضوعات تصمیم گیری خواهیم کرد.
در این نشست پیشنهادی از سوی یکی از گالریداران مطرح شد که با استقبال خوبی از سوی مسئولان جشنواره روبهرو شد. این پیشنهاد درباره بسترسازی برای اعطای جوایز جشنواره به جوانانی بود که راهی برای دیده شدن ندارند. در این پیشنهاد مطرح شد که هنرمند یا کیوریتوری که دیده نشده میتواند در قالب جشنواره هنرهای تجسمی فجر مورد توجه قرار گیرد.
یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از ۵ بهمن ماه تا ۱۵ اسفندماه برگزار میشود.
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