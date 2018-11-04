انتشار فراخوان یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی، یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با هدف ایجاد فضای گفتگو میان اهالی جامعه هنرهای تجسمی کشور، ایجاد زمینه برای رشد هنر معاصر ایران و همچنین ایجاد فرصت برای ارتقای آگاهی و هنر هنرمندان ایرانی، همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار می شود.

در فراخوان یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر آمده است: جشنواره در ۱۰ رشته هنری: «تصویرسازی»، «خوشنویسی»، «سرامیک»، «کاریکاتور و کارتون»، «گرافیک»، «عکاسی»، «مجسمه»، «نقاشی»، «نگارگری» و «هنرهای جدید» (ویدیوآرت، پرفورمنس آرت و چیدمان) برگزار می شود. اهداف این دوره از جشنواره، معرفی و نمایش آثار تازه هنرمندان ایرانی و نمایش دستاوردهای خلاقانه هنری در رشته های ۱۰ گانه است و انتظار می رود هنرمندان به «رویکردها و شیوه های معاصر» در «خلق» و همچنین «ارایه» آثار هنری توجه کنند.

موضوع این دوره از جشنواره «آزاد» است و هنرمندان می توانند آثار خود را با رویکردهای معاصر در هنر ایران با گرایش هایی چون، رویکردهای معاصر، رویشی نوین از ریشه های کهن، تاثیر هنر ما در منظومۀ جهان معاصر، انسان، رنج های بشری و بازنمایی هنرمندانه، تفکر انسان معاصر در سپهر اندیشه های آئینی، میراث فرهنگ و اندیشه ایرانی: انسان بومی، تفکر جهانی، اسطوره ها و بازآفرینی در جهان معاصر به دبیرخانه ارسال کنند.

یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در هر رشته به یک نفر برگزیده تندیس طوبای زرین، لوح افتخار و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می کند. هنرمندان برگزیده برای سفر مطالعاتی به شهرک هنرمندان فرانسه (Cite des Arts) معرفی می شوند تا بر اساس ضوابط، شرایط و زمانبندی اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به این سفر مطالعاتی اعزام شوند. ضمنا در هر رشته از یک نفر تقدیر شده و به برگزیده لوح افتخار و مبلغ ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می شود. همچنین به تمام هنرمندان راه یافته به نمایشگاه، گواهی شرکت و کتاب جشنواره اهدا خواهد شد و تمامی هنرمندان راه یافته به جشنواره، به عضویت مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر در خواهند آمد.

ریاست شورای سیاستگذاری این دوره جشنواره را هادی مظفری بر عهده دارد و اعضای شورای سیاستگذاری عبارتند از فرزاد ادیبی، ابراهیم حقیقی، امیر راد، محسن سلیمانی، حمید شانس، سیف الله صمدیان، احمد عربانی، کیانوش غریب پور، امیراحمد فلسفی، لیلی گلستان، هادی مظفری، اردشیر مجرد تاکستانی و مهران هوشیار . هادی مظفری ریاست شورای سیاستگذاری با پیشنهاد «ابراهیم حقیقی » دبیر جشنواره فجر یازدهم سیدامیر سقراطی را به عنوان دبیر هنری و محسن سلیمانی را به سمت مدیر اجرایی معرفی کرد.

یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با عنوان (طوبای زرین) به بخش های زیر تقسیم می شود. نمایش آثار برگزیده جشنواره، نمایش گزیده ای از آثار ارایه شده در گالری های کشور، نمایش دستاوردهای هنری در استان های کشور، فراخوان مقالات و برگزاری همایش های تخصصی، نمایش فیلم هایی درباره هنرهای تجسمی، نمایش دستاوردهای انتشارات هنرهای تجسمی کشور، تجلیل از مفاخر هنرهای تجسمی، تجلیل از فعالان هنرهای تجسمی، تجلیل از نویسندگان، مولفان و منتقدان هنرهای تجسمی.

در این دوره جشنواره تجسمی فجر به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بخش های ویژه ای خواهد داشت. پلاک ۴۰: نمایش هنرهای تجسمی انقلاب، نمایشگاه عکس روزهای انقلاب، هنر معاصر ایران؛ چهل نمایشگاه، چهل شهر، تجلیل از هنرمندان برگزیده انقلاب و دفاع مقدس از جمله این بخش ها است.

علاقمندان می توانند آثارشان را به دبیرخانه دایمی جشنواره به نشانی تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، روبه روی پارک لاله، کوچه شهید صدوقی، پلاک ۱۷ ،کد پستی: ۱۴۱۸۶۹۳۵۴۱ ارسال کنند و برای دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن و دورنگار: ۶۶۹۴۶۹۱۰ و ۶۶۹۴۶۹۱۱ تماس حاصل نمایند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.ivafestival.ir مراجعه نمایند.